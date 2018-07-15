Виталий Портников: Россия останется наедине с пустой трубой 15.07.2018, 14:18

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Диверсификация поставок газа в ЕС будет мощным уларом по Кремлю.

Президент США Дональд Трамп может потребовать от президента РФ Владимира Путина отказаться от строительства газопровода "Северный поток – 2", однако российский лидер вряд ли на это отреагирует.

Такое мнение 14 июля высказал политический обозреватель Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо".

"То, что говорит Трамп про поставки российского газа в Европу, полностью логично. Это можно только поддерживать... Почему если европейцы считают, что Россия – агрессор, что она им угрожает, – почему они зависят от нее энергетически? Почему они не проведут такую диверсификацию энергетических поставок, которая оставит Россию наедине со своей трубой? Это сразу же изменило бы внешнеполитический курс России на 180 градусов. Потому что все попытки продать российский газ Китаю показали, что он никому не нужен, кроме Европы", – подчеркнул он.

Журналист добавил, что желание европейцев не переплачивать за газ можно понять. "С другой стороны, зачем платить дополнительные деньги за безопасность, если можно платить немножко больше за газ? И тогда у вас будет безопасность. Потому что безопасность – это энергетическая изоляция Российской Федерации. И тут Трамп абсолютно прав", – пояснил Портников.

Он добавил, что увеличение военного бюджета стран НАТО нужно не только Трампу, но и самим этим странам. "Если у них будут более сильные армии, это будет гарантией не только единства Альянса, а гарантией того, что НАТО сможет оказать сопротивление РФ и ее союзникам, если они захотят попробовать Европу на прочность", – подытожил журналист.