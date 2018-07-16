История повторяется 4 Игорь Эйдман

16.07.2018, 8:09

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Игорь Эйдман

Многих россиян после «крымнаша» жизнь перевоспитала.

У некоторых моих знакомых в 2014 году под влиянием пропаганды съехала крыша. Что характерно, в последнее время многих из них жизнь перевоспитала. Один на пенсию собирался через несколько лет, — кинули, готов выходить на протесты. У другого близкую родственницу хотят посадить как «Свидетеля Йеговы», - он в шоке, материт Путина и Гундяева. Третий пострадал от реформы здравоохранения в Москве, у четвертой силовики бизнес отжали и т.д. Теперь им всем не до Крымнаша.

Враги, говорят, в Кремле сидят, а не в Киеве или Вашингтоне.

Перефразируя пастора Мартина Нимеллера можно сказать:

Когда они пришли за оппозиционными активистами, я молчал — я не был активистом.

Когда они пришли за украинцами, я молчал — я не был украинцем.

Когда они пришли на крымскими татарами, я молчал — я не был крымским татарином.

Когда они пришли за йеговистами, я молчал — я не был йеговистом.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»