закрыть
16 июля 2018, понедельник, 10:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

История повторяется

4
  • Игорь Эйдман
  • 16.07.2018, 8:09
  • 3,133
Игорь Эйдман

Многих россиян после «крымнаша» жизнь перевоспитала.

У некоторых моих знакомых в 2014 году под влиянием пропаганды съехала крыша. Что характерно, в последнее время многих из них жизнь перевоспитала. Один на пенсию собирался через несколько лет, — кинули, готов выходить на протесты. У другого близкую родственницу хотят посадить как «Свидетеля Йеговы», - он в шоке, материт Путина и Гундяева. Третий пострадал от реформы здравоохранения в Москве, у четвертой силовики бизнес отжали и т.д. Теперь им всем не до Крымнаша.

Враги, говорят, в Кремле сидят, а не в Киеве или Вашингтоне.

Перефразируя пастора Мартина Нимеллера можно сказать:

Когда они пришли за оппозиционными активистами, я молчал — я не был активистом.

Когда они пришли за украинцами, я молчал — я не был украинцем.

Когда они пришли на крымскими татарами, я молчал — я не был крымским татарином.

Когда они пришли за йеговистами, я молчал — я не был йеговистом.

Когда они пришли за мной — уже некому было заступиться за меня.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»


популярное за неделю

Мнение

Пятачок на «Динамо»
Пятачок на «Динамо» Андрей Санников
«Славянский позор»
«Славянский позор» Дмитрий Растаев
Удар по имиджу властей
Удар по имиджу властей Валерий Карбалевич
Не кормите троллей
Не кормите троллей Константин Боровой