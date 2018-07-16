Экономист: Беларусь может получить горячую фазу проблем с долгами 16.07.2018, 10:42

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Власти напрасно ждут, что проблема долгов рассосется сама собой.

У Беларуси есть риск столкнуться с долговым кризисом.

Такое мнение в интервью Thinktanks.by высказал эксперт Центра экономических исследований BEROC Дмитрий Крук, говоря об основных выводах своего исследования «Перспективы и вызовы для белорусской экономики в среднесрочном периоде (2018-2020гг)».

Надежд на возврат к тучным годам уже нет

«Наиболее вероятный сценарий предполагает, что в ближайшие два года рост ВВП Беларуси будет находиться в коридоре 2-3%. Однако этот коридор может расшириться в случае воздействия на экономику серьезных позитивных или негативных внешних шоков. В этом случае коридор колебаний может расшириться до значений от 0 до 5% в год», - рассказал Дмитрий Крук.

По словам эксперта, средний темп роста экономики в 2.5% во многом предопределяется возможностями белорусских экспортеров. «На большинстве рынков мы растем не за счет повышения конкурентоспособности и захвата новых ниш, а за счет роста объема самих этих рынков. Особенно это видно на примере России: если там увеличивается платежеспособный спрос, мы можем продать больше, при снижении спроса экспорт падает. При этом доли белорусских экспортеров практически на всех рынках, как минимум, не увеличиваются. Чтобы достичь более высоких темпов роста, необходимо увеличивать потенциал конкурентоспособности, создавать больше продуктов, востребованных на внешних рынках», - считает Дмитрий Крук.

Средний темп прироста внутреннего спроса - инвестиций и потребления домашних хозяйств – при реализации базового сценария также, наиболее вероятно, будет стремиться к равновесному уровню около 2.5%.

При этом коридор роста может изменяться в результате воздействия позитивных и негативных шоков на внешних рынках. Воздействие позитивных внешних шоков мы наблюдали во второй половине 2017 года. Среди них - общий тренд на рост глобальной экономики, который является настолько широким и глубоким, что передается даже стагнирующим экономикам. Вторым позитивным внешним шоком было увеличение мировой цены на нефть. В будущем национальная экономика по-прежнему будет зависеть от подобных шоков, то есть перспективы ее роста будут отчасти связаны с темпами роста глобальной экономики и цен на нефть.

Но важно понимать, что колебания внешней среды не ключевой, а «добавочный» фактор роста. «Расти исключительно за счет внешней среды возможно лишь в том случае, если она будет улучшаться постоянно, а это маловероятно. По прогнозам международных организаций, в ближайшие годы ожидается стабилизация как глобального роста экономики, так и цен на нефть. Надежд на возврат к тучным годам, когда глобальный рост был очень высок, а цена нефти превышала 100 долларов за баррель, практически нет. На российском рынке, ключевом для белорусского экспорта, согласно большинству прогнозов спрос будет расти медленно. Все прогнозы по ВВП для России сводятся к 2-2.5% роста, и маловероятно, что спрос на белорусские товары на этом рынке будет расти быстрее. Более того, внешняя среда может воздействовать на экономику Беларуси и негативно в случае замедления глобального роста, снижения цен на сырьевые товары», - считает Дмитрий Крук.

Беларусь зависима от доступа к экстренному внешнему финансированию

Рост в пределах 2.5% для Беларуси является недостаточным. В первую очередь потому, что в этом случае наша страна по всем параметрам, в том числе по доходам населения, будет отставать от соседей. Но самое главное - такой темп роста не позволит решить проблему долгов. «Если проблемы долгов переплетутся с внешними шоками, это может привести не только к замедлению роста. Такая ситуация может спровоцировать горячую фазу проблем с долгами. Эта проблема - масштабная и чревата серьезными потерями», - считает Дмитрий Крук. Проблема задолженности, по мнению эксперта, может актуализироваться в случае, если внешние шоки приведут к ощутимому замедлению роста экономики более чем на полугодие.

«Примерно 90% госдолга номинировано в иностранной валюте. При негативном сценарии – замедлении роста, обесценении национальной валюты - возникают сомнения в возможности исполнения обязательств в иностранной валюте. Чистые позиции Нацбанка и Минфина в иностранной валюте не позволяют быть уверенными в среднесрочной устойчивости по долгу. Поэтому в вопросе обслуживания и выплаты внешнего долга мы зависимы от экстренного доступа к внешнему финансированию», - сказал Дмитрий Крук.

Проблема осложняется и тем, что помимо государственного долга накоплены значительные долги предприятий, от качества которых во многом зависит и качество госдолга. «Задолженность предприятий перед государством велика, при этом государство взяло на себя большое количество проблемных долгов госпредприятий. Долги предприятий, по которым правительство и местные органы власти являются держателем, составляют около 25 млрд. белорусских рублей и сопоставимы с задолженностью предприятий перед банковской системой. Власти признают, что в среднесрочной перспективе выплаты в пользу государства по долгам предприятий, значительная часть которых находится в плачевном состоянии, могут оказаться под вопросом. Это может напрямую повлиять и на способность правительства обслуживать свои валютные долги. Кроме того, если произойдет фаза актуализации проблем задолженности, государство, с высокой вероятностью, также будет вынуждено принимать участие в решении проблем долгов госбанков, где на сегодняшний день сконцентрировано большое количество плохой задолженности. В результате долговая проблема может разрастись, приводя к финансовому и экономическому стрессу », - считает эксперт.

По его словам, «такой стресс с высокой вероятностью породит дополнительные импульсы финансовой дестабилизации. Доступ к внешнему финансированию на какой-то период будет закрыт для государства, банков и частного сектора. Также это может спровоцировать массовое переоформление рублевых вкладов в долларовые и в целом негативную динамику на валютном рынке. Уже сегодня нужно думать о том, как избежать такого развития событий. Очень опасно ждать, что эта проблема рассосется сама собой. Она не рассосется, если нам не удастся обеспечить достаточно высокий и устойчивый рост на относительно длительный период, например, рост со средним темпом около 5% в год в течение пяти лет, желательно с укреплением национальной валюты. К сожалению, предпосылок для такого роста у нас на сегодня нет».