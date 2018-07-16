Великобритания исключает возможность второго Brexit-референдума 16.07.2018, 16:30

Лондон не собирается пересматривать свой выход из ЕС.

Представитель главы британского правительства отверг возможность проведения второго референдума по выходу страны из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Британская общественность проголосовала за выход из Европейского Союза. Не будет второго референдума ... ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Представитель настоял, что премьер-министр Тереза Мэй считает свой план выхода из ЕС единственным возможным путем достижения соглашения с ЕС, которое соответствовало бы целям ее правительства.

Мэй также предупредила, что "никакого Brexit вообще может не быть" через попытки законодателей подорвать ее план выхода из Европейского Союза.

Предложения среди прочего предусматривают заключение с ЕС Соглашения об ассоциации наподобие того, что действует между Евросоюзом и Украиной. Мэй настроена на более мягкий Brexit с сохранением тесных экономических связей с ЕС.