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Долги предприятий Беларуси по кредитам и займам продолжают расти

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  • 16.07.2018, 19:17
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Долги достигли 68,8 миллиардов рублей.

Задолженность белорусских компаний по кредитам и займам достигла 68,8 млрд. рублей на 1 июня, что на 4% больше, чем в начале года, передает belmarket.by.

Просроченная задолженность по кредитам и займам составляет 2,5 млрд. рублей, что на 1,7% больше, чем в начале года. В сравнению с 2017-м она снизилась на 2,2%.

В целом дебиторская задолженность предприятий составляет 36,37 млрд. рублей, в том числе просроченная - 7,9 млрд, а кредиторская – 46,25 млрд., в том числе просроченная 7,57 млрд. рублей.


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