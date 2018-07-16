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Грабовский может перейти в минское «Динамо»?

  • 16.07.2018, 20:23
Фото: euroradio.fm

Именитый белорусский хоккеист присутствовал на открытой тренировке «зубров».

Известный белорусский форвард Михаил Грабовский наблюдал за открытой тренировкой минского «Динамо», передает корреспондент Tribuna.com.

В пресс-службе «Динамо» отметили, что сейчас хоккеист никак не связан с клубом.

Права на Грабовского принадлежат «Вегасу» но форвард не играл уже больше двух лет из-за тяжелой травмы.

34-летний нападающий ездил со сборной Беларуси на чемпионат мира в Данию и помог тренерскому штабу, но был отстранен после первой же тренировки из-за отсутствия полномочий.


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