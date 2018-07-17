Тренер «Шахтера»: Понимаем, что есть Пеле, Марадона и дальше – Карлс, Маркс и Энгельс 17.07.2018, 7:51

Сергей Ташуев

Сергей Ташуев прокомментировал победу над брестской командой Марадоны.

Главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев поделился с pressball.by впечатлениями от победного матча с брестским «Динамо», который стал первым для Диего Марадоны в качестве босса брестского клуба.

— Был сложный матч. Мы ведь до этого сыграли в Лиге Европы, был сложный перелет. Ротации у нас не было, так как понимали, что предстоит игра с серьезным соперником. «Динамо» — команда организованная и амбициозная. Вначале нам немного не хватило организации игры, давали развернуться Милевскому — и получили из-за этого два опасных момента. Потом разобрались, игра подравнялась, и концовку мы провели успешно. Действовали правильно.

Только в этот день нам не хватило сил для прессинга — то, что мы хотим делать. Попытались, но поняли, что фон усталости слишком высокий. Во втором тайме понимали, что можно играть на контратаках, соперник оставлял за спиной большое пространство. И это получилось. Хотя, конечно, нам очень помог вратарь Андрей Климович. В концовке было очень сложно, ведь потратили много сил.

— На команду как-то влияло присутствие на матче Марадоны?

— Да нет. Уважаем этого легендарного футболиста. Понимаем, что есть Пеле, Марадона и дальше. Дальше Карлс, Маркс и Энгельс (смеется). Это праздник для города. Но мы готовились к игре и разрабатывали тактику под соперника.

— Дожди в Бресте серьезно повлияли на газон?

— Для контроля мяча, для индивидуальных действий поле хорошее.

— Как считаете, ваша команда обыграла брестчан или это вы обыграли более молодого коллегу-тренера?

— Не сказал бы. В начале первого тайма я неправильно выстроил высокий прессинг. Понял, что, если так будет продолжаться, мы проиграем. Пришлось перестраиваться.

— Показалось, что пропущенный мяч раскрепостил команду.

— Возможно, вы правы. Потому что до гола мы действовали закрепощенно. Хотя мы призывали играть с контролем мяча и владением на атаку.

— С чем связано большое количество ошибок в обороне при атаках брестчан?

— Мы работаем всего два с половиной месяца. Тяжело поставить игру за такой срок. К сожалению, невозможно избежать ошибок, когда пытаешься выстроить игру через контроль, через центр.