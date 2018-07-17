Тереза Мэй: Лондон продолжает поддерживать Украину и Евросоюз 17.07.2018, 9:53

Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер-министр отчиталась перед британским парламентом.

Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решительно раскритиковала Москву, сообщает "Голос Америки".

Отчитываясь перед британским парламентом по результатам саммита лидеров НАТО и визита Трампа в Соединенное Королевство, она в очередной раз подчеркнула: Москва пытается подорвать западные ценности с нескольких фронтов.

"Использование нервно-паралитического вещества в Солсбери - это еще один пример растущего пренебрежения России к международным нормам и законам, гарантирующих нашу безопасность. [...] В последние годы мы видели, как Россия увеличивает продажи оружия в Иран, защищает варварский сирийский режим, использует химическое оружие, проводит кибератаки, которые приносят экономический ущерб, и распространяет вредоностные и ложные новости в промышленных масштабах".

Мэй подчеркнула, что в долгосрочной перспективе цель Лондона - хорошие отношения с Россией, поэтому она приветствует встречу между Трампом и Путиным. Но Кремлю, сказала она, надо четко заявить, что он должен изменить свое поведение. И пока этого не произойдет, Запад должен продолжать сдерживать РФ и противодействовать российской власти.

"Мы продолжаем поддерживать Украину, суверенитет и территориальную целостность Украины и Грузии, и мы поддерживаем украинское правительство многими способами. Но мы также признаем необходимость реформ в Украине. Мы хотим видеть полное выполнение Минских соглашений. И именно потому, что они не выполняются, мы продолжаем поддерживать Евросоюз в санкциях, введенных против России в ответ на захват Крыма", - добавила она.

Напомним, 16 июля 2018 года в Хельсинки состоялась двухчасовая встреча тет-а-тет Трампа и Путина.