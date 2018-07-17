Тереза Мэй: Страны НАТО должны разговаривать с РФ с позиции силы и единства 4 17.07.2018, 18:10

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Тереза Мэй

Фото: Jim Mattis / Wikimedia Commons

Премьер Великобритании прокомментировала встречу Трампа и Путина.

Страны НАТО должны разговаривать с Россией «с позиции силы и единства». Такое заявление сделала премьер-министр Великобритании, комментируя встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, передает «Радио Польша».

Тереза Мэй заявила, что поддержка хороших отношений с Россией является долгосрочной целью союзников, в связи с чем переговоры необходимы, однако, в нынешней ситуации они должны осуществляться с учетом недавней деятельности Москвы на международной арене.

Премьер-министр Великобритании отметила, что приветствует переговоры в Хельсинки. В то же время она подчеркнула, что нужно четко и неуклонно информировать Россию, каким образом она должна изменить свое поведение.

«Пока Москва продолжает подрывать наши интересы и ценности, мы должны сдерживать ее и предотвращать ее действия», - заявила британский премьер. В этом контексте Тереза Май напомнила о химатаке с использованием нервнопаралитического вещества «Новичок» в Солсбери, ответственность за которую Лондон возлагает на Кремль.

В то же время глава британского правительства подчеркнула, что Лондон выступает против посягательств на территориальную целостность Украины и Грузии со стороны России.