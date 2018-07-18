На чем готовы экономить белорусы? 18.07.2018, 11:29

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Среди факторов, которые вызывают наибольшее беспокойство белорусов - коммунальные платежи.

Об этом говорится в исследовании потребительского доверия The Conference Board® Global Consumer Confidence™ Survey, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen, которое опубликовал marketing.by.

Показатель индекса потребительского доверия складывается из трех индикаторов: восприятия потребителями перспектив на рынке труда, оценки собственного финансового положения и степени готовности тратить деньги. Значение индекса выше 100 пунктов позволяет отнести потребителей страны к группе оптимистически настроенных, значение ниже 100 пунктов свидетельствует о преобладании пессимистически настроенных. Оптимизм или пессимизм потребителей напрямую влияет на их желание и готовность тратить деньги.

Согласно данным Nielsen, Беларусь сместилась с 2-го на 4 место среди наиболее пессимистично настроенных стран в мире. Местные потребители в 1 квартале считали, что сейчас более подходящее время совершать покупки. Среди факторов, которые вызывают наибольшее беспокойство белорусов - коммунальные платежи, очевидно связанные с постоянным ростом сумм в счетах за квартирную плату, и здоровье.

Среди основных способов экономии беларуских потребителей - сократить расходы на развлечения вне дома (тревожный звоночек для сферы развлечений) и экономия на новой одежде. При этом беларусы планируют перейти на более дешевые бренды.