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Видеофакт: В Белом доме погас свет после слов Трампа о доверии американской разведке

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  • 18.07.2018, 11:52
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Фото: Jabin Botsford/The Washington Post/Getty Images

Американский президент общался с журналистам о встрече в Хельсинки.

В Белом доме 17 июля во время выступления президента США Дональда Трампа на несколько секунд отключилось электричество. Видео инцидента опубликовала газета USA Today.

Американский лидер общался с журналистам о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что на пресс-конференции в Хельсинки оговорился, когда заявил об отсутствии оснований считать РФ виновной во вмешательстве в выборы.

Президент США заверил, что полностью доверяет разведывательным службам США, которые зафиксировали злонамеренную деятельность Кремля. В этот момент в здании исчез свет.

"Упс, они выключили свет. Это, должно быть, агенты разведки", – отреагировал Трамп. После появления электричества он признался, улыбаясь, что "это было странно".


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