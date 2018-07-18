Сергей Пальчевский написал рассказ о защите Куропат 18.07.2018, 13:58

Сергей Пальчевский

Год назад молодофронтовец лег под колеса строительной техники в урочище.

Молодофронтовец Сергей Пальчевский написал воспоминания о том, как в феврале 2017 появился палаточный городок в Куропатах. Свой рассказ он выложил на страничке в Facebook, пишет сайт телеканала «Белсат».

Среди главных героев – сам Сергей и его друзья: Дмитрий Дашкевич, Артем Левченко, Владислав Яременок и другие активные защитники Куропат.

По словам Сергея, на написание этих воспоминаний его вдохновил рассказ еще одного участника Обороны-2017 Алеся Киркевича.

Пальчевский во время протестов лег под колеса МАЗа и приковал себя к бамперу грузовика, помогал останавливать строительную технику, ночевал у «бочки достоинства». Вот как автор описывает те события:

«Когда я вскочил на трактор и открыл кабину, я понимал, что это максимум, который я могу себе позволить в этой ситуации. Но, слава Богу, этого оказалось достаточно, чтобы его остановить. Такая себе психологическая борьба происходила, у кого нервы крепче.

Сергей Пальчевский лег под колеса грузовика строителей и приковал себя наручниками к бамперу.

Где-то около двенадцати часов на стройплощадку приехали два человека в штатском и начали носить бревна. Выглядели они странно для этого дела. В пуховых куртках, кожаных туфлях. Но говорили, что они строители. Мы залезли на бревна, чтобы помешать им их таскать. Так началась наша первая драка со строителями. Хотя дракой это можно назвать лишь с натяжкой. Никто никого не бил, но очень сильно толкали друг друга, вырывали бревна. В момент, когда эмоции достигли пика, и с высокой долей вероятности все могло перерасти в настоящую драку, между враждующими сторонами неожиданно появился милиционер в штатском, и, как в американских фильмах про копов, вытянул руку с открытой ксивой и выкрикнул: «Всем стоять ! Милиция!»…

Сергей проводит параллель между прошлогодним протестом и нынешней защитой Куропат.

— Когда я писал этот рассказ, я понимал, что история противостояния в Куропатах на этом не закончится. Но я не думал, что так скоро снова начнется это противостояние. Год прошел с защиты мемориала в 2017 году, и снова белорусское общество проходит испытание на зрелость Куропатами, – написал он.

Пальчевский отмечает, что «Куропаты упрямо не хотят становиться историей и до сих пор определяют развитие и становление белорусского народа, через испытания возрождают этот народ, развивают гражданское общество, самосознание, заставляют вспоминать свои национальные ценности и национальное достоинство».

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7 марта 2017 года, когда протест в Куропатах уже завершился, Пальчевского задержали и осудили на 10 суток ареста, однако уже 10 марта тайно вывезли из изолятора на Окрестина. 22 марта его повторно задержали, но на этот раз уже по уголовному «делу патриотов». 15 апреля Пальчевского отпустили из СИЗО КГБ. Вскоре он признался, что подписал бумагу о сотрудничестве со спецслужбой. Таким образом, сотрудничество было аннулировано. 8 июня Пальчевский получил сообщение от СК, что дело в отношении него прекращено.

Тем же летом активист уехал на Донбасс, где некоторое время воевал на стороне Украины. Недавно в интервью belsat.eu Пальчевский рассказал, что сейчас он живет в Киеве и работает охранником.

Позже стало известно, что против него в Беларуси завели когда-то закрытое дело о ДТП. По информации силовиков, больше года назад Сергей якобы совершил наезд на машине на женщину, а потерпевшая обратилась в суд. 6 июля состоялось первое заседание в суде Фрунзенского района. Следующее назначено на 14.00 20 июля.