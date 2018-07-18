Видеофакт: Закрытое отделение гомельской больницы выглядит, как после бомбежки 6 18.07.2018, 14:41

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Состояние палат и мест общего пользования шокирует.

В редакцию «Сильных новостей» обратился пациент второго отделения закрытого типа гомельской туббольницы, который в данный момент находится на лечении. Мужчина прислал видеоролик, где отчетливо видно состояние палат, мест общего пользования и туалетов. Посыпавшаяся краска, трещины на стенах, плесень, грязные окна, про состояние туалетов просто страшно говорить. Возникает вопрос: как вообще можно допустить доведение до такого состояния лечебного учреждения?

Мужчина поясняет, что угнетает в больнице не только условия содержания, но и отношение к пациентам:

«Даже в плане прогулки на улице тут, как на СИЗО — вывели на час два раза в день во дворик с колючей проволокой и с санитарами! А с нашей болезнью нужен постоянный свежий воздух! Из-за решеток на окнах они не открываются полностью.

Тут есть другое закрытое отделение № 5, туда и водят все комиссии, так как там и ремонт, и больные спокойно целый день гуляют. В общем, показательное! А до нашего отделения не доходят постоянно. Окна не мылись, наверное, с 15-го года.

Ходили на прием к Ширяеву, то есть к главврачу, сказал, будем вышки вызывать и мыть окна ,так и не дождались. Про ремонт говорили — сказал нет средств, возможно, только в следующем году, и то не факт. Сейчас говорят какая-то комиссия в больнице, но опять же, они до нас не дойдут».