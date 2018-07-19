Андрей Орловский: Я — белорус, а не россиянин 3 19.07.2018, 11:45

Андрей Орловский

Белорусский боец UFC провел ликбез среди американских коллег.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский объяснил свою фразу «Fuck russians», сказанную во время разговора с бойцом UFC Дональдом Серроне, пишет «Трибуна».

«Мои слова часто вырывают из контекста. По факту, я — белорус. Я родом из СССР — я не россиянин. Если кто-то болезненно воспринимает мои слова, я не буду за каждым ходить и пытаться переубедить. Мою фразу вырвали из контекста. Мы разговаривали с «Ковбоем» (Дональд Серроне — боец, и он на меня «Russian-russian». Я ему говорю: «Я не россиянин. Это то же самое, что я буду тебя англичанином называть».

Подозреваю, что во время боя с Абдурахимовым половина зала будет болеть за моего соперника. Вторая половина — вообще ни за кого. Ажиотаж, Россия… Я вообще планирую провокацию — выйти на бой под американским флагом. Я люблю провоцировать. Те, кто меня ненавидит, возненавидят еще больше. Но я же ничего не поменяю. А почему бы не дать повод посмеяться и за спиной пообсуждать?» — сказал Орловский.