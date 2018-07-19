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В Белом доме опровергли комментарий Трампа после встречи с Путиным

  • 19.07.2018, 11:55
ФОТО: GETTY IMAGES

Президент США по-прежнему видит угрозу вмешательства в выборы.

Комментарий президента США Дональда Трампа на вопрос, остаются ли Соединенные Штаты для России мишенью, неправильно поняли. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в комментарии, который транслировал CNN, пишет "Гордон".

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Трамп, отвечая на вопрос, по-прежнему ли Россия нацелена на Соединенные Штаты, покачал головой и сказал: "Нет".


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