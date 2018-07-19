Пять лайфхаков для тех, кто хочет сэкономить на путешествиях 19.07.2018, 15:15

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Как бесплатно проехаться на такси, откуда выгоднее лететь на курорт и другие советы.

«Вечерний Бобруйск» выяснил, как попасть в Египет без визы, бесплатно проехаться на такси, откуда выгоднее лететь на курорт, как выбрать лоукостер по Европе и почему турпакет выгоднее индивидуальной заявки.

В Египет по бесплатному штампу

Для посещения Египта гражданам Беларуси виза не требуется, но по прилету в страну, на границе вклеивается марка. Стоит она 25 долларов. Но, если вы летите в Шарм-Эль-Шейх, то есть возможность не платить. Дело в том, что что этот курорт находится на Синайском полуострове. А по условиям Кемп-Девидского соглашения от 1978 года всем туристам, въезжающим на Синай, ставится бесплатный штамп. Для этого необходимо заполнить миграционную карту (она выдается бесплатно в самолете или на стойках в аэропорту) и на обратной стороне написать «ONLY SINAI».

Но есть условие. Турист, который въехал по этому штампу не имеет право покидать территорию полуострова. То есть нельзя съездить на экскурсии в соседнюю Иорданию страны или другие регионы Египта (Каир, Луксор, Александрию и тд.). При этом посетить Израиль можно.

На морские курорты лучше покупать готовый тур

Путевка в Турцию, Египет, Черногорию, Грецию, Болгарию и Тунис обойдется дешевле, чем индивидуальный тур в эти страны на тех же условиях, что и в сформированном турпакете.

Цена получается меньше потому, что операторы заранее выкупают в отелях блоки номеров. Кроме того, они предлагают перелет чартерными рейсами, которые значительно дешевле регулярных рейсов. Плюс в стоимость тура сразу включены групповые трансферы (особенно актуально, когда отель находится далеко от аэропорта), это значительно дешевле, чем такси.

Выгоднее лететь из Киева, чем из Минска

Стоимость турпутевки с вылетом из Киева может быть дешевле почти вдвое, чем точно такое же предложение, но с вылетом из Минска. Например, самый дешевый тур в Болгарию на 7 ночей на двоих с третьего августа с вылетом из Киева стоит 450 евро. Точно такой же тур из Минска - 600 евро (цены актуальны на 13 июля).

По Хургаде (Египет) разница уже значительнее. Например, отель 4 звезды на «все включено» из Киева – 835 долларов, тот же отель из Минска – 1608 долларов (7 ночей на двоих, цены актуальны на 13 июля).

Билет до Киева и обратно на автобусе на одного человека в среднем стоит 100 рублей.

Лоукостеры: инструкция по применению

Некоторые европейские авиакомпании периодически предлагают весьма выгодные по стоимости билеты в разных направлениях: от 20 евро в один конец. Но чтобы их «поймать» надо регулярно отслеживать предложения на специальных сайтах. Так что желательно уже иметь открытую шенгенскую визу и возможность отправиться в путешествие в любой момент.

Удобно пользоваться поисковиком «Скайсканнер», так как в нем можно выбрать в графах «вылет» и «прилет» не город, а страну. Поисковик покажет лучшие цены из разных городов. Чаще выгодные предложения бывают с вылетом из Вильнюса (большим спросом в этом сезоне пользуются рейсы Вильнюс – Милан - Вильнюс по 120 евро с багажом), но есть смысл смотреть так же Варшаву или Каунас (бывают билеты до Эйлата (Израиль) по 65 евро в обе стороны).

Важно обращать внимание на то, что в стоимость лоукостера обычно не включают стоимость багажа, могут быть уменьшенные нормы по весу ручной клади (с этим строго). Кормить на борту не будут. Как правило, на таких рейсах нельзя выбрать место, т.е. свободная рассадка, или платная регистрация (может быть либо приоритет при рассадке, либо наиболее удобные места за доплату).

Компании – лоукостеры : самые популярные Ryanair (летает из Варшавы, Кракова, Вильнюса, Каунаса, цены от 20 евро) и WizzAir (из Москвы, Киева, Вильнюса в Будапешт (от 30 евро), из Будапешта по Европе ( от 20 евро), AirBaltic (из Вильнюса, от 20 евро)

Менее известные, но очень популярные в Европе Norwegian (рейсы из Варшавы, от 20 евро), EasyJet (из Кракова от 20 евро), Aegeanair (из Киева и Москвы, от 40 евро), Победа (рейсы из Москвы, от 15 евро)и др.

Сэкономить на такси

Если установить на смартфон приложение MyTaxi и ввести промо-код, то можно получить скидку от 10 до 20 евро на первую поездку. Правда, в качестве способа оплаты придется выбрать банковскую карту. Промо-код надо будет поискать перед поездкой. Для этого необходимо в интернет-поисковике набрать фразу «mytaxi promo сode». Затем ввести промо-код в приложении. Скидка автоматически активируется. И если ваша поездка будет стоить меньше полученной скидки, то платить ничего не придется. Но есть нюанс – на момент заказа такси и окончания поездки у вас должен работать интернет.