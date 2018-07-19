Bloomberg: Путин утратил влияние на Балканах 3 Леонид Бершидский

19.07.2018, 17:17

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В большинстве стран бывшей Югославии у него уже нет влияния.

Россия по большому счету проиграла свою битву за влияние на Балканах: девять из 12 стран (плюс Косово, которое не входит в ООН) вошли в Организацию Североатлантического договора, все балканские страны — либо уже в Европейском союзе, либо стремятся стать его членами.

Тем не менее Кремль не сдается и, похоже, даже не очень тайно пытается воспрепятствовать сделке между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией, которая собирается убрать один из последних барьеров, мешающих интеграции региона в Европу.

Соглашение, заключенное в прошлом месяце между греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом и его македонским коллегой Зораном Заевым, разрешает давний спор по поводу названия Македонии, который не давал стране присоединиться к НАТО и Европейскому союзу. В качестве компромисса страна изменит свое официальное название на «Северная Македония», а ее граждане и их язык будут называться как прежде.

Россия активно поддерживала протесты против этого соглашения в обеих странах. Греция на прошлой неделе объявила, что вышлет двух российских дипломатов и накажет двух других за попытки подкупить чиновников.

Русских обвиняют в том, что они пытались повлиять на процесс заключения соглашения с Македонией, всколыхнув религиозные и националистические течения в северной Греции, где живет небольшая, но влиятельная группа русскоязычного населения.

Один видный член этого сообщества, миллиардер Иван Саввиди, известный также как Саввидис, (Ivan Savvidi, Savvidis), согласно обвинениям, заплатил как минимум 300 тысяч евро тем гражданам Македонии, кто выступил против соглашения, в том числе националистам — фанатам македонского футбольного клуба «Вардар» (Vardar). «Проект по расследованию коррупции и организованной преступности», всемирная сеть журналистов и новостных организаций, видел документацию по этим платежам и подтвердил их связь с определенными получателями. Сейчас в Македонии ведется полицейское расследование.

Россия поддерживает дружественные ей партии и отколовшиеся группы по всей Европе, но большая часть этой деятельности (кроме нескольких случаев на особенно высоком уровне, как, например, займ, который Россия выдала политической партии во главе с французской националисткой Марин Ле Пен (Marine Le Pen)) остаются за пределами радаров. Высылки дипломатов и расследования против миллиардеров вроде Саввиди также редки. В Греции и Македонии, однако, атмосфера накалена, и ставки в этом соглашении, на которое дважды накладывал вето македонский президент Гёрге Иванов (Gjorge Ivanov) и которое в сентябре станет темой референдума, высоки. В связи с этим попытки вмешаться и меры по противодействию этим попыткам становятся все более открытыми.

Роль упомянутого миллиардера демонстрирует, как на сторону российского правительства может быть привлечен казалось бы негосударственный игрок.

В России Саввиди, этнический грек, был депутатом парламента от прокремлевской партии «Единая Россия», но в 2011 году его не переизбрали. В следующем году он купил футбольный клуб ПАОК в Салониках и переехал в Грецию. В начале 2018 года он продал свой табачный бизнес в России, компанию «Донской табак», за 1,6 миллиардов долларов. Как и некоторые другие богатые русские, он, похоже, стремится дистанцироваться от изначального источника своего богатства, хотя и не избавился от всех привычек, которые приобрел, пока развивал свой бизнес в суровом городе Ростове. В марте во время матча ПАОК он выбежал на футбольное поле с рукой на кобуре пистолета, угрожая судье.

Отчеты «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» свидетельствуют, что Саввиди все еще прочно связан с Россией и ее политическими целями. Разрешение забрать активы из России — неважно, каким образом — не так-то просто получить в системе Владимира Путина, где правительство держит богатые компании в заложниках, используя их для ведения своей политики.

Россия полностью отрицает свое вмешательство в дела Македонии, хотя и заявляет, что вступление в НАТО — не в интересах этой балканской страны. Вызывает недоумение то, что Кремль продолжает вести эту — уже проигранную им — борьбу за влияние. «Связи с Россией — более слабые, случайные и мимолетные, чем полагают многие наблюдатели», — написал Бесир Сека (Besir Ceka) в своей последней статье о смене Македонией ориентации на прозападную.

У России нет никакого реального способа воспрепятствовать потенциальному вступлению в ЕС бывших стран Югославии, в том числе и будущей Северной Македонии. И среди них лишь Сербия едва ли присоединится к НАТО. Но Россия тратит деньги, рискует оказаться в центре скандала и подрывает отношения с относительно дружественными европейскими странами вроде Греции, активизируя периферийные группы без всякой надежды на победу в этом вопросе.

Эксперт по региону Димитар Бечев (Dimitar Bechev) дал возможное объяснение этому в своей книге 2017 года «Конкурирующая держава: Россия в Юго-восточной Европе» («Rival Power: Russia In Southeast Europe»). «У России, — написал он, — на самом деле нет никакой конкретной стратегии на Балканах, она просто пользуется благоприятной конъюнктурой, стараясь вывести своих западных противников из равновесия и сохранить свое влияние если не на правительства, то хотя бы на некоторые части населения».

Это напоминает то, как Россия ведет игру в США и в остальной Европе. Проблемы ради проблем выгодны Путину, даже если надежды на крупную победу нет. Его противники должны держать это в голове: для Кремля разжигание внутренних противоречий — самоцель.

Леонид Бершидский Bloomberg, (перевод - inosmi.ru)