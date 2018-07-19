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Растаев: Почему «взбесившаяся бензоколонка» чувствует себя на коне?

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  • 19.07.2018, 23:00
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Почему западные лидеры не противостоят империи зла 2.0: дефицит силы или совести?

– Я вот всё думаю: почему сегодня в мире происходит то, что происходит? – рассуждает Дмитрий Растаев у себя в Facebook. – Почему «взбесившаяся бензоколонка» чувствует себя на коне, и никто не может с ней ничего поделать? Нет возможностей? Или нет желания?

Вспоминаю 1980 год. Накануне советские войска вошли в Афганистан, и большинство западных стран объявили бойкот московской олимпиаде. А ведь СССР был действительно грозным монстром – ни чета нынешней «бензоколонке». Но не побоялись – бойкотировали. Да и вообще вели себя более решительно во всех отношениях.

А тут не Афганистан даже – тут развязана война в самом центре Европы, у европейской страны оттяпан целый полуостров – а западные политики без тени смущения челомкаются с агрессором, ездят к нему на мундиаль, фотографируются с ним, сверкая полированными дёснами. Что это, дефицит силы или дефицит совести?

Нет, всё-таки человеческий фактор играет в истории если и не определяющую, то сильно корректирующую роль. Вспомним западных политиков конца XX века: Маргарет Тэтчер, Гельмут Коль и, конечно же, Рональд Рейган, расставивший точки над «i» и объявивший СССР империй зла, «центром Зла в современном мире» (определение, полностью подходящее и для сегодняшней России).

Это были люди железной воли и не менее железных принципов. Идеалы западной цивилизации были для них не пустым звуком, и они готовы были защищать их, несмотря на мелкие тактические издержки.

А кого мы имеем сегодня? Бабушка Меркель, шалун Макрон, тетёха Мэй и безумный дядюшка Трамп, превращающий великую Америку в позорище. Может ли эта малахольная семейка противостоять империи зла 2.0 с безжалостным карликом у руля? Даже притом, что у него нет и пятой доли той мощи, которой владел СССР, вряд ли. Слишком размякли, слишком обрюзгли, слишком привыкли к комфорту, вставшему впереди идеалов.

Знаете, на глаза навернулись слёзы, когда после хельсинкской встречи «бульдога с носорогом» Пётр Порошенко заявил, что украинский народ будет защищать себя, даже если лишится международной поддержки.

Досадно и горько понимать вместе с украинцами, что их сегодня – назовём вещи своими именами – попросту предают, отдают на растерзание шакалу. Как предали в 2014 году, забив на обязательства по Будапештскому меморандуму.

Но Украина - это ведь только часть цепочки, рано или поздно цепная реакция пойдёт дальше. Политики образца Рейгана и Тэтчер прекрасно понимали этот алгоритм и всеми силами противостояли красной угрозе. Нынешние же, похоже, живут по принципу «абы день до вечера».


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