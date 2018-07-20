Купить квартиру дешево, а продать дорого в Беларуси уже не получится 20.07.2018, 8:07

Особенности национального рынка недвижимости.

В Беларуси строят все меньше жилья. По данным Белстата, за эти полгода заселены на 12% меньше домов и квартир, чем за тот же период в прошлом году, сообщает «Белсат».

10-летний антирекорд. По итогам этого года при сохранении существующей динамики строительства количество новых домов может быть наименьшим с 2005 года.

Всего за 6 месяцев строительные организации закончили 19 тысяч 300 новых квартир. Их общий метраж – на 12% меньше, чем за год до этого. А в прошлом году построили почти вдвое меньше жилья, чем в 2010-м году.

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