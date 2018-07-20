И снова – здравствуйте 11 20.07.2018, 9:44

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Как МВФ и Евразийский фонд оставили Лукашенко без денег.

Тихо и незаметно с 9 по 13 июля в Беларуси отработала плановая техническая миссия Международного валютного фонда (МВФ). Как и следовало ожидать, кроме технических аспектов, интересных главным образом правительству и Нацбанку, принимающей стороной был озвучен вопрос, задаваемый в процессе общения с МВФ непрерывно - о новой кредитной программе, пишет «Белгазета».

13 июля состоялась встреча первого вице-премьера Василия Матюшевского с главой миссии Жаком Миньяном. Как явствует из сообщений пресс-службы Совмина, «в ходе встречи стороны обсудили вопросы макроэкономической стабильности, поддержки частного сектора, реструктуризации госпредприятий, а также приоритетные направления взаимодействия на предстоящий среднесрочный период». Кроме того, Матюшевский поблагодарил МВФ за помощь в проекте по формированию рынка проблемных активов. Вице-премьер, если верить пресс-службе, выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества с фондом.

Гораздо подробнее, чем переговоры с Матюшевским, освещается встреча с Миньяном главы совета республики Михаила Мясниковича, состоявшаяся 11 июля. Глава верхней палаты «парламента», естественно, в заявлениях может позволить себе больше, чем вице-премьер.

Мясникович, если верить БелТА, долго объяснял Миньяну, как у официального Минска все замечательно складывается с международными финансовыми институтами и какого прогресса он достиг в реформах. По оценке Мясниковича, Беларусь реализует классическую программу МВФ, но без финансовой поддержки МВФ. Так сказать, в инициативном порядке, забесплатно. Мясникович убежден, что РБ достигла ого-го каких успехов на этом пути: «Мы, возможно, несколько отклоняемся по срокам, но в принципе придерживаемся матрицы. Обеспечивается рост экономики. Отсутствие программы с фондом не означает отсутствия реформ. Мы их проводим. Имеет место социальная лояльность к преобразованиям, которые идут в стране». В общем, главное - поддерживать социальную лояльность и придерживаться матрицы. Остальное оговаривается отдельно: «Даже по вопросам, где наши позиции не совсем совпадают, мы намерены сближать их, фокусироваться на общем, а не подчеркивать какие-то различия».

Мясникович надеется, что «нынешний визит миссии, итоги ее переговоров в правительстве, Нацбанке дадут позитивные сигналы международным финансовым организациям, частным инвесторам по работе и развитию финансово-экономического сотрудничества со страной». Про «либерализацию» и посвященные ей декреты Лукашенко тоже было сказано предостаточно. По словам спикера верхней палаты, ключевые задачи Совмина - поддержание экономического роста, развитие малого и среднего бизнеса, снижение уязвимости экономики, совершенствование механизма соцзащиты. «Именно сквозь эту призму мы хотели бы развивать сотрудничество с фондом. И, конечно, оптимальный формат - это совместная программа», - подчеркнул Мясникович. Да, да, это та самая кредитная программа, о которой стороны безрезультатно говорят все последние годы.

Справка «БелГазеты». Зондаж возможности получения нового кредита РБ начала сразу после реализации предыдущей программы МВФ, в 2010-13гг., в рамках постпрограммных консультаций. С 2014-15гг. вопрос обсуждался публично. Речь шла о кредите $3 млрд под 2,28% на 10 лет.

Очень интересны реплики Миньяна по этому поводу. Во-первых, глава миссии подчеркнул, что сейчас МВФ находится в так называемом «периоде наблюдения за страной». Во-вторых, он акцентировал то, что кредитная программа сейчас не обсуждается: «Мы больше не ведем переговоров по программе, однако похожая работа по наблюдению и надзору за экономической ситуацией ведется по многим странам мира». В-третьих, Миньян, само собой, высоко оценил реформаторские усилия Минска: «В предыдущие периоды Беларусь предприняла усилия как в части денежно-кредитной, так и бюджетно-налоговой политики, которые оправдали себя и положительно отразились на макроэкономической ситуации». Как говорится, в добрый час! Все у вас получится! Вы держитесь тут!

ИДЕАЛЬНАЯ МАКРОЭКОНОМИКА ПОСЛЕ ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА

На предыдущем этапе обсуждения с МВФ не технических, а кредитных вопросов (2016-17гг.) белорусская сторона упирала на то, что «из «шторма» негативных факторов Беларусь вышла с идеальной макроэкономикой», которой не хватает только кредита. Не сработало:

20 июля 2017г. официальный представитель МВФ Уильям Мюррей одернул размечтавшихся заемщиков: «Переговоры по программе кредитования приостановлены в ожидании прояснений политики белорусского руководства в отношении, в частности, госпредприятий и ЖКХ». В результате еще на год взаимодействие с МВФ ограничилось техническими вопросами.

Стоит признать, что фонд вообще Беларусь кредитным сотрудничеством не баловал. Но и она не баловала МВФ исполнением взятых на себя в рамках кредитных программ обязательств.

Справка «БелГазеты». В 1992-2000гг. МВФ дважды прокредитовал РБ: на $217,2 млн по линии фонда системных трансформаций, на $77,4 млн - по механизму stand-by. Кредиты были погашены к февралю 2005г. В конце 2008г. РБ запрошен кредит stand-by - $2,46 млрд на 15 месяцев. В январе 2009г. его выделение одобрено советом исполнительных директоров МВФ. Позднее по запросу заемщика объем заимствований увеличили до $3,46 млрд. Реализация программы была завершена в апреле 2010г., власти РБ не выполнили ряд взятых в ее рамках обязательств.

Зачем кредит? Стране все сложнее маневрировать на финансовых рынках, обслуживая внешний долг. В 2018г. РБ следует погасить $3,6 млрд госдолга, в т.ч. $2,4 млрд - из недолговых (пошлины на нефтепродукты и калий) источников. Соответственно, $1,2 млрд планируется привлечь из долговых источников. А на протяжении ближайшего года выплаты достигнут более

$5 млрд: около $1,27 млрд в течение месяца, на протяжении периода от 1 до 3 месяцев -

$578 млн, на протяжении периода от 3 месяцев до 1 года - $3,39 млрд. Недорогой кредит МВФ помог бы финансовым властям РБ расслабиться и без стрессов миновать этот напряженный период.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЛОМ

Как на грех, что-то не заладилось у официального Минска и с другим ключевым кредитором - ЕФСР: по-прежнему не назначена дата рассмотрения советом евразийского фонда вопроса о предоставлении РБ 6-го транша кредита. Между тем у транша было свое, довольно важное место в планах финансовых властей РБ.

В конце мая начальник ГУ госдолга Минфина Андрей Белковец объяснил, как Беларусь намерена раздобыть эти самые $1,2 млрд из долговых источников: $600 млн - от февральских евробондов, $400 млн - в результате привлечения средств на внутреннем рынке, $200 млн - от ЕФСР. Соответственно, в Минфине рассчитывали получить 6-й транш до конца квартала с тем, чтобы 7-й подоспел к концу года. В том же духе, что и Белковец, высказывался и замминистра финансов Максим Ермолович. Увы, но евразийской финансовой поддержки в Минске ждали еще в конце 2017г., а потом в I квартале 2018г.

Справка «БелГазеты». Соглашение о предоставлении кредита из средств ЕФСР между РБ и ЕАБР от 25 марта 2016г. предусматривает выделение $2 млрд «в поддержку мер экономической политики и структурных преобразований». Всего в 2016-17гг. в белорусский бюджет поступило 5 траншей на общую сумму $1,6 млрд.

Видимо, дело уперлось в выполнение обязательств, связанных с получением 6-го и 7-го траншей: отчет по генерируемым госпредприятиями фискальным рискам, ограничение изменения фонда зарплаты среднегодовой инфляцией, не менее 70% возмещения населением тарифов на транспортные услуги и т.п. То есть история отношений с ЕФСР отчасти воспроизводит историю отношений с МВФ, хотя евразийский фонд поменьше, а заимствования у него подороже.

Ясно, что непонятки с ЕФСР придется устранять по евразийской же линии. А что касается МВФ, то следует ожидать очередной активизации белорусского заемщика на этом направлении. Долговое бремя диктует Минску определенную логику поведения: к осени постараться уладить опросы с ЕФСР, в октябре - ноябре (до декабря не хотелось бы откладывать) снова попытаться обаять МВФ.