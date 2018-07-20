В Гомеле взбунтовались жильцы 33 домов частного сектора 1 20.07.2018, 14:48

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Гомельский УКС планирует снести дома и построить на их месте многоэтажки.

О том, что их дома планируют снести, жители Новобелицкого района Гомеля узнали случайно из заметки в местной газете, пишет gomel.today. Ухоженные, комфортные, отремонтированные 33 дома на небольшом участке улиц Герцена, Урицкого, Радищева и Димитрова внезапно решили заменить на четыре многоэтажки.

Местные жители бью тревогу — почему прежде чем принять такое решение, их никто не спросил? Администрация района и застройщик решили провести общественное обсуждение.

В актовом зале администрации Новобелицкого района не смогли поместиться все присутствующие. Инициативная группа, состоящая их собственников частных домов, с утра и до поздней ночи обходила не только соседей, но даже тех местных жителей, которых будущее уплотнение улиц касается косвенно. Они проводили анкетирование, в котором пытались собрать единое мнение по возникшей проблеме — подавляющее большинство оказалось категорически против будущей застройки.

То, что изменение функционального назначения территории, на которой стоят эти 33 дома, местные жители узнали случайно. Знакомые вычитали в газете о сносе и позвонили с вопросом «А вы знаете, что вас снесут?». Не нужно объяснять в каком шоке оказались собственники домов. Их возмутил и сам факт того, что их никто не предупредил.

Несмотря, что обсуждение генплана города проходили несколько лет назад, обсуждений именно по этому участку не было. Жители не стали сидеть на месте и начали обращаться в госорганы, чтобы выяснить все подробности.

Первый заместитель главы aдминистрации района, Чистый Андрей, в самом начале собрания, объяснил жителям, что на этом собрании речь пойдет не о сносе домов, а лишь об информировании и о планировании самой концепции застройки. Но местные жители уверены — чтобы они сейчас не сказали, их дома все равно снесут.

Заказчик строительства, государственное предприятия «УКС г.Гомеля», планирует построить на месте частого сектора четыре 11-этажных дома, с парковками и детской площадкой. Дома будут типовой застройки. Местные жители категорически против — вместо 33 домов в их районе станет почти на 500 семей больше. Это не только ухудшит их привычный образ жизни, но усугубит ситуацию с инфраструктурой района, которая уже сейчас не справляется с нынешним количеством жителей.

Против будущего «пополнения» местные жители называют несколько весомых аргументов: нет садов и школ, проблемы с транспортом, нет нормальных магазинов, поликлиники переполнены. И это правда, с которой могу поспорить разве что жители пригорода, где условия жизни в разы хуже.

На данный момент в районе, где планируется снос, работает несколько школ и садиков. Но после постройки новых домов ситуация точь-в-точь повторится как в 104-микрорайоне или в районе «Хутор». Дома построят как социальное жилье, туда заселятся молодые семьи, которые не смогут отдать своих детей в ближайшие образовательные учреждения — все переполнено уже сейчас.

К слову, главный архитектор проекта, Роговская Мария, подтвердила, что отсутствие новых школ и садов, также может стать одной из главных причин того, что проект застройки отменят.

Что касается здравоохранения в районе, то ситуация уже сейчас плачевная. Бесконечные очереди, текучка кадров, одна взрослая поликлиника и одна детская — и это не только на район, но и на пригород. Жители задаются вопросом, что будет после того, как постоят новые дома не только на месте частного сектора, но и после уплотнительной застройки на улице Пионерской.

«Сначала постройте школу, садик и новую поликлинику! А потом стройте свои дома!» — кто-то кричит из зала. И это вполне логично. В городе уже есть примеры с постройками новых районов, которые оказались в своеобразной западне — обещания застройщиков о полноценной инфраструктуре не выполнены, в садик с детьми по часу ездят в другие районы.

Магазины. Вот тут сразу же начинается волна негодования. Новобелица — единственный район без большого гипермаркета. Да и вообще без большого нормального магазины. Здесь существует своебразная монополия на торговую сеть — всем «заправляет» ОДО «Алеся».

Качество продукции, цены и уровень обслуживания, по словам местных жителей, оставляет желать лучшего. Все, у кого есть машина, стараются ездить за покупками в бывшую «Линию» или в «МандаринПлаза». Там и скидки, и свежие продукты, и выбор. Чего не скажешь о магазинах в Новобелице. Зато аптеки и мебельные магазины стоят через каждые 100 метров. Местные жители неоднократно просили чиновников «впустить» в район Евроопт. Магазин открыли несколько лет назад, но в таком неудобном месте, что жители первых 5-6 остановок в районе отказываются туда ездить.

Что же касается транспорта, то в час-пик в районе он всегда переполнен. Начиная с остановки «Кристалл» общественные маршруты так сильно наполняются людьми, что к «Международной» маршрутки частенько просто проезжают мимо, а в автобусы можно разве что на ступеньки влезть. Район растет, но маршруты и количество общественного транспорта уже не успевают за ростом количества жителей и их потребности в передвижении.

Инициативная группа, которая состоит из нескольких владельцев частных домов, подготовили для собрания список из 10 вопросов. Чтобы общественное обсуждение не переросло в бесконечную волну негодования, на все вопросы постарались ответить не только представительница УКСа, но и начальник архитектуроно-строительного управления горисполкома, Литвинов Юрий. Его слушали внимательно, и даже после окончания обсуждения обращались за консультацией. Всем присутствующим неоднократно напоминали, что на данной встрече идет речь только о планировании постройки. Будут построены новые дома или нет — будет зависеть от результатов прошедшего общественного обсуждения.

Под конец собрания местные жители попросили проголосовать всех, кто против сноса частного сектора. Руки поднял весь зал. Поддержала снос только одна жительница района.

По итогам обсуждения было решено в течение двух недель провести анкетирование местных жителей. Результаты будут собраны в урне, которая располагается на первом этаже вдминистрации Новобелицкого района. Жителей района, а также владельцев частных домов, планируемых под снос, попросили на бумаге изложить все доводы «за» и «против» строительства, а также внести свои предложения по поводу концепции застройки. Местные жители готовы дальше отстаивать возможность продолжать жить в домах, в которые, как они говорят, «вложили душу», и в которых прожили почти всю свою жизнь.