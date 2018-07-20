Татьяна Шептицкая: За ситуацией вокруг Куропат следят в Украине 1 20.07.2018, 21:44

Фото: KP.by

Украинские правозащитники и историки возмущены действиями белорусских властей.

Ситуацию вокруг Куропат отслеживают и в Киеве. Украинские правозащитники и историки возмущены и поведением владельцев ресторана возле Куропат, и действиями властей, которые стали на сторону богохульства, передает «Радыё Рацыя».

Татьяна Шептицкая, заместитель директора Национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» полагает, что главное сейчас - не прекращать давление на власть.

- Мы о Куропатах знаем, и также знаем насколько трудно пробивать правду об этом месте. Пока не начнется массированное давление ученых, историков, общественных активистов, родных репрессированных на власть, ни одна власть не захочет ничего менять.

Урочище Быковня под Киевом - украинский аналог Куропат. Во времена УССР власти также отказывали в том, что там похоронены жертвы коммунистических репрессий. Сейчас это место мемориализировано.