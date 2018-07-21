Определился победитель фестиваля «Басовішча-2018» 21.07.2018, 19:55

Главный приз фестиваля получила группа «SnopSnoŭ».

Первый день фестиваля ознаменовался конкурсом молодых исполнителей. В конкурсной программе приняли участие 4 группы: электронная группа «SnopSnoŭ», пост-панковый проект «Nürnberg», гитарный дуэт «MorkvoЦвет», а также дуэт «Eryk i Ja». В полночь посетители фестиваля узнали кто победил в конкурсе молодых исполнителей. Нынешним победителем стала группа «SnopSnoŭ».

«Мы чувствовали удовольствие от каждого своего выступления на фестивале. Он организован чрезвычайно профессионально, мы подключили свое оборудование и играем, все! Это невероятно! Если бы в Беларуси был такой уровень, мы от каждого концерта получали бы большое удовольствие », - сказал вокалист группы Сергей Иванов в разговоре с «Польским радио».

«Наша награда значит, что путь, который мы прошли за один год, пройден недаром. Это для нас главное», - говорит Сергей Иванов.

Полученную награды музыканты обещают потратить на новый альбом, который уже разрабатывается.

Группа была основана в конце 2015 года в Минске. В его состав помимо Сергея Иванова входят Роман Еляневич (синтезатор и бас) и гитарист Роман Жеребцов. Творчество коллектива можно отнести к таким стилям, как инди-рок и электроник-рок.

Основа музыки - смесь рокового и электронного звука, где вместе с гитарами используются синтезаторы и сэмплеры.