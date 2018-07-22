После чемпионата 22.07.2018, 14:23

Волгоград-Арена после дождя 15 июля

Фото: svoboda.org

Экологические последствия российского мундиаля.

О будущем новых спортивных арен и о том, в каком состоянии находится олимпийское наследие в Сочи, «Голосу Америки» рассказали российские экологи.

В тот самый день, когда в Москве проходил финальный матч Чемпионата мира по футболу-2018, в Волгограде дождем была смыта часть склона перед новым стадионом, построенным к Мундиалю. Сильный ливень затопил часть помещения и внутри спортивной арены. Потоки воды снесли часть тротуара вокруг стадиона и береговые укрепления.

Строительство «Волгоград-Арены», где прошли четыре матча группового турнира ЧМ-2018, по официальным оценкам обошлось в 17 млрд рублей.

Подарок области, или камень на шее бюджета?

Протек и новый стадион в Нижнем Новгороде, где проходили матчи и групповой части Мундиаля и две игры в режиме «плей-офф».

Председатель совета нижегородского экологического центра «Дронт» Асхат Каюмов говорит, что в большей степени, чем сам стадион, пострадала окружающая его инфраструктура: «в одном месте на довольно приличной протяженности смыло тротуар. Его сейчас восстанавливают, но уже понятно, что во время прокладки кто-то сэкономил на материалах, и теперь приходится все делать заново».

Стадион «Нижний Новгород» на 45 тыс зрителей был введен в эксплуатацию в середине апреля. Общая стоимость строительства объекта, по офциальным данным составила почти 18 млрд рублей. Асхат Каюмов сомневается, что стадион окупится в обозримом будущем: «Что за мероприятия здесь нужно проводить, чтобы обеспечить полный сбор зрителей?».

По его мнению, что публика будет заполнять трибуны только в случае каких-нибудь неспортивных мероприятий – например, во время концертов каких-нибудь мировых знаменитостей.

«Ну, у нас-то еще ничего, а вот в Саранске построили стадион, так там вообще большие проблемы. С одной стороны, этот город – столица республики, но ее население настолько мало, что такой гигантский стадион (на 44 149 мест – А.П.) однозначно будет висеть камнем на шее бюджета. Ведь содержать-то стадион как-то надо», – отмечает руководитель экологического центра «Дронт».

И, перейдя к стадиону в своем регионе, продолжает: «Пока обещают, что содержать его будет федеральный бюджет, по, как показывает практика, потом его, скорее всего, “подарят” области, и такой подарочек будет висеть камнем. Хотя, нынешний и.о. губернатора говорит, что ведутся переговоры с каким-то иностранным инвестором, который готов взять стадион и придумать, как в дальнейшем его использовать. Посмотрим, но пока это все из серии предварительных разговоров».

«Печальные последствия» зимней Олимпиады в субтропиках

Есть также большие опасения относительно будущего стадиона «Калининград Арена», при строительстве которого были нарушены правила соблюдения.

Но если будущее новых спортивных объектов, построенных специально для ЧМ-2018 пока еще только вызывает сомнения и опасения, то об экологическом наследии «зимней Олимпиады в субтропиках», проходившей в Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года, можно говорить уже сейчас. И на этом примере попытаться представить, что ждет новые спортивные арены от Калининграда до Саранска, от Санкт-Петербурга до Волгограда.

За четыре недели до начала XXII зимней олимпиады корреспондент Русской службы «Голоса Америки» связывалась с координатором общественной организации «Экологическая вахта по Северному Кавказу» Андреем Рудомахой и просила его дать оценку ситуации в регионе. Характеристика была обескураживающей: «Игры на костях природы».

Через четыре с половиной года Андрей Рудомаха называет экологические последствия от Сочинской Олимпиады «печальными и даже катастрофическими».

«За время Олимпиады был уничтожен уникальный природный комплекс Сочинского национального парка, пострадал и Кавказский заповедник. При этом федеральные власти обещали все это компенсировать, но вместо этого, что называется, по накатанной дорожке, продолжается та же тенденция», – рассказывает эколог.

В частности, по словам Рудомахи, компания по девелопменту горнолыжного курорта «Роза Хутор» уже после окончания Игр продолжила разрушение Сочинского национального парка, занялась прокладкой дороги за Красную поляну в сторону Кавказского заповедника. К числу невыполненных федеральными властями обещаний Андрей Рудомаха относит восстановление экологический системы реку Мзымта и включение Сочинского заказника в состав заповедника.

«А когда в Сочи проводились матчи Чемпионата мира по футболу, международные структуры должны были бы напомнить России о том, что она не выполнила свои обещания в данном регионе. Но, к сожалению, этого не произошло», – констатирует эксперт.

По мнению координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу», в том, что случилось в Сочи и на близлежащих территориях, в равной степени виноваты как российские власти, так и известные международные организации, такие как Международный Олимпийский комитет и Программа ООН по окружающей среде. «Потому что именно они позволили всему этому произойти. Еще ни одна Олимпиада в мире не проводилась такой ценой для состояния окружающей среды. А здесь получается: уничтожили огромную территорию, ну и ладно!», – считает он.

Во время прошедшего Чемпионата мира был задействован один олимпийский объект – стадион «Фишт». «И это было самое разумное использование одимпийского наследия. Потому что построили огромное количество спортивных объектов в Имеретинской низменности, которые никому не нужны. Они лежат тяжелой нагрузкой на бюджете, их содержание очень дорогостоящее, при этом они практически не используются», – свидетельствует Андрей Рудомаха.

«Последствия неправильных организационных решений»

Второй собеседник Русской службы «Голоса Америки» - живущий в Туапсе экологический активист, а в недавнем прошлом политический заключенный Евгений Витишко отмечает, что в регионе, где проходили XXII зимние Игры, сбылось практически все, о чем он и его коллеги предупреждали еще на подготовительной стадии.

«Увеличилось количество оползней в Сочи и на прилегающих территориях. – перечисляет Витишко. – Увеличилось количество наводнений. Увеличилось количество проблем, связанных с транспортом, так как никто не подумал, как люди будут добираться до объектов, находящихся в Сочи. Не увеличилось количество дорог, их ширина и качество, поэтому мы имеем автомобильную пробку от Краснодара до Сочи».

Кроме этого, в результате строительства порта оказались непригодными для использования пляжи Имеретинской низменности. «Дважды в год происходит разрушение набережной, и нет никакой уверенности в том, что в перспективе эта территория будет защищена», – утверждает Витишко. Он добавляет, что в период Мундиаля часть Адлерского района Сочи, включая аэропорт, железнодорожный вокзал и ряд других инфраструктурных объектов, была затоплена.