По востоку Беларуси прошлась непогода 1 22.07.2018, 18:53

11 дней подряд Белгидромет Беларуси выпускал штормовые предупреждения.

В последние сутки непогода разыгралась с особенной силой на востоке страны: ветер ломал деревья, а дождь заливал дороги и авто. К счастью, пострадавших нет. Tut.by собрал самые примечательные новости из восточных регионов страны по итогам дождливых выходных.

21 июля в Гомеле за 10 часов выпало 80% месячной нормы осадков. Десятки зданий и построек оказались подтоплены, приостанавливалось движение общественного транспорта.

Фото: vk.com

В Гомельском районе на проезжую часть упало дерево — убирать его пришлось спасателям. В 12 населенных пунктах района на несколько часов отключалось электричество.

Фото: gomel.mchs.gov.by

Издание gomel.today пишет, что после ливня сотни водителей ищут утерянные номерные знаки. А один из автомобилей вряд ли сможет завестись в ближайшее время: «жигули» залило водой — она была и в салоне, и под капотом.

Фото: Игорь Кравцов / gomel. today

Фото: Игорь Кравцов / gomel. today

В Могилеве сильным ветром снесло домик. К счастью, не настоящий, а построенный на детской площадке.

Фото: МОГИЛЁВ real / vk.com

Ночью на стройку известной в городе «триумфальной арки» пытался заехать автомобиль, но крепко застрял в огромной луже.

Фото: «ДПС Могилев»

Около трети месячной нормы осадков выпало в ночь с 21 на 22 июля в Василевичах и Брагине Гомельской области.

Кстати, в понедельник, 23 июля, в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы и сильные ливни. Утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 14−20 градусов выше нуля, во второй половине дня — 21−27 градусов тепла.