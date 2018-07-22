Усик уничтожил Гассиева: как это было 2 Олег Ткачук

22.07.2018, 22:27

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Александр Усик

Фото: klitschko-brothers.com

Мурат Гассиев должен благодарить судьбу за то, что он не оказался впервые в жизни в нокауте.

Украинец Александр Усик настолько уверенно победил россиянина, что лишь один судья из трех усомнился в доминировании нашего боксера во всех раундах. Цифры говорят сами за себя: у Гассиева просто не было шансов с самого начала боя и до финального гонга.

Зрителям, которые ни разу в жизни не видели на ринге Гассиева, могло показаться, что против украинца боксирует невнятный увалень, с полным отсутствием техники. Усик кружил вокруг Гассиева, обрабатывал того ударами со всех сторон и грамотно оборонялся, пока его соперник не мог сообразить, что ему делать.

Усик напоминал Василия Ломаченко, но в тяжелом весе. Это неудивительно, ведь в его углу был Анатолий Ломаченко — отец и тренер Василия. Бокс в исполнении украинца, видимо, стал настоящим откровением для Гассиева, поскольку тот, наверное, думал, что Александр будет не столь подвижным и маневренным. Видимо, прощание с предыдущим тренером накануне боя пошло украинцу на пользу.

Оба боксера славятся тем, что могут взвинтить темп и ускориться после шестого раунда, но все вышло наоборот. Гассиев после обескураживающих для него первых раундов ближе к концу встречи банально опускал руки. Гассиев не смог ничего предложить Усику, кроме как на удары, в надежде на одно сокрушающее попадание. В маневренного Усика Гассиев в принципе попадал считанное количество раз, но эти удары не впечатлили ни Усика, ни судей.

Бой не оставил вопросов в плане того, кто же является лучшим бойцом в данной весовой категории. Усик разгромил Гассиева, хотя и не смог отправить того в нокаут. Выносливостью и стойкостью Мурата и его челюсти можно позавидовать, но в чисто спортивном плане осетин предстал явно не тем человеком, которого можно называть одним из лучших боксеров современности. После такого поражения вряд ли Гассиев захочет проводить бой-реванш. Пока что в нем нет ни малейшего смысла, поскольку между Усиком и Гассиевым, как оказалось, пропасть. Или же это был не день россиянина.

Олег Ткачук, vesti-ukr.com