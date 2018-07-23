Белорусские боксеры выиграли четыре медали на турнире в Одессе 23.07.2018, 12:10

Фото с сайта fbrd.ru

Турнир в Украине ежегодно проводится с 1996-го года.

Белорусские спортсмены выиграли четыре медали на на Международном турнире класса "А", посвященном памяти легендарного украинского боксера Семена Трестина, который прошел в Одессе, сообщает «Прессбол».

По итогам решающих поединков Николай Шах (56 кг) уступил Мохаммеду Альварди из Иордании (0:5), Антон Черномаз (60 кг) – украинцу Станиславу Батыю (RSC-I R2), Виктор Дешкевич (64 кг) – молдаванину Александру Параскиву (2:3).

А бронзу престижного старта примерил Вадим Панков (75 кг). Для воспитанника гомельской школы мужественного единоборства роковым стал полуфинальный бой против украинского боксера Дмитрия Щербины (1:4), который в итоге стал победителем состязаний.

Турнир ежегодно проводится с 1996-го года, в память о Семене Трестине.