Billboard представил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2 23.07.2018, 15:58

Первую строчку рейтинга второй год подряд занимает музыкальная группа U2.

Американский журнал Billboard назвал топ-50 музыкантов со всего мира, которые получали самые большие гонорары в 2017 году, пишет liga.net.

Так, заработала больше всего в музыкальной индустрии за прошлый год группа U2. Состояние музыкантов увеличилось на 54,4 млн долларов. Львиную долю прибыли (52 млн долларов) артистам принес гастрольный тур Joshua Tree Tour.

На втором месте в списке – американский кантри-исполнитель Гарт Брукс, заработавший 52,2 млн долларов. Тройку лидеров замыкает метал-группа из Лос-Анджелеса Metallica, годовой заработок которой составил 43,2 млн долларов:

1. U2 (54,4 млн долларов)

2. Гарт Брукс (52,2 млн)

3. Metallica (43,2 млн)

4. Бруно Марс (40,7 млн)

5. Эд Ширан (31,3 млн)

6. Lady Gaga (29,7 млн)

7. Билли Джоэл (29,2 млн)

8. Guns N' Roses (27,8 млн)

9. Роджер Уотерс (27,2 млн)

10. Coldplay (26,5 млн)