Жители Североуральска планируют протесты из-за отсутствия воды 4 23.07.2018, 19:35

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Жители Североуральска в Свердловской области уже неделю живут без питьевой воды.

Городские власти открыли пункты выдачи воды в бутылках, организовали вакцинацию жителей против гепатита А и ротавирусной инфекции. Но когда водоснабжение восстановят – неизвестно. Горожане готовят акцию протеста, передает «Настоящее время».

16 июля в городе обвалилось русло реки Калья, и людям рекомендовали не использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи. В очередях за водой стояли часами, количество воды для выдачи ограничивали, например, собирались ее выдавать по паспорту.

Неделю спустя ситуация не улучшилась. Жители города готовы выйти на акцию протеста. Организаторы митинга – общественное движение "Город – наш общий дом" – подали заявку в городскую администрацию.

Акция запланирована на 4 августа на площадке возле бассейна "Нептун". Заявленное число участников – 200 человек.

Сейчас в Североуральске не работают детские сады, воду в город привозят цистернами. Жителей бесплатно прививают против гепатита А и ротавирусной инфекции.

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В городе Североуральск из-за обвала русла реки Калья вода из-под крана стала непригодна для питья. Жителям выдают питьевую воду по паспорту − два литра в одни руки. pic.twitter.com/cKT2uMVrUN — Казак Андрей (@KazakProfill) 18 июля 2018 г.

Глава администрации города Василий Матюшенко вышел из отпуска и записал видеообращение к жителям, где выразил благодарность всем, кто принимает участие в ликвидации аварии.

"Благодаря работе "Русала", высококачественным специалистам, творческому решению инженеров эта авария была устранена", – сообщил он. Матюшенко добавил, что гиперхлорирование системы холодного водоснабжения продлится в городе до 24 июля.

В интервью "Говорит Москва" он пригласил журналистов приехать в Североуральск попить воды: "Где вы живете в Москве? Я вот живу в Щелково. Вода лучше, чем в Щелково. И лучше, чем в Балашихе. Сбой из-за поставщиков воды произошел – задержка была на 4 часа".

В свердловском Роспотребнадзоре сообщили, что наблюдается "стабильная тенденция улучшения качества питьевой воды", но использовать воду в питьевых целях по-прежнему не рекомендуют.

Проверку по факту ЧП в Североуральске проводят следственное управление СКР по Свердловской области и прокуратура.