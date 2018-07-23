Мадридский «Реал» представил 19-летнего украинского вратаря 23.07.2018, 23:04

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Андрей Лунин подписал с королевским клубом шестилетний контракт.

Мадридский «Реал» представил украинского новичка команды Андрея Лунина. 19-летний голкипер перешел в испанский клуб из луганской «Зари», подписав шестилетний контракт. Стоимость сделки составила €12,5 млн, из них €4 млн предусмотрены в качестве бонусов за различные достижения, передает РБК.

«Я очень счастлив быть здесь. Это лучший клуб в мире, и для меня большая честь быть частью «Реала». Я счастлив, я выбрал «Реал», потому что победа — самое важное в спорте, и, как и любой профессиональный спортсмен, я хочу побеждать и побеждать. Сейчас я тренируюсь с командой, и я очень доволен. Я хочу получить больше опыта», — цитирует Лунина официальный сайт клуба.

В мае 2017 года вратарь получил приглашение в национальную команду Украины и провел с ней несколько сборов. За сборную он провел уже два матча, выйдя в стартовом составе в товарищеских играх против Албании (4:1) и Саудовской Аравии (1:1).

Кроме «Реала», на Лунина претендовал «Ливерпуль», который встречался с представителями «Зари» накануне финала Лиги чемпионов, прошедшем в Киеве. Кроме того, по словам генерального директора «Зари» Сергея Рафаилова, вратаря пытались приобрести «Наполи» и миланский «Интер».