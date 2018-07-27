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Озвучен самый здоровый принцип питания для всех

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  • 27.07.2018, 15:41
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Президентская комиссия Американской ассоциации сердца обнародовала результаты нового исследования.

Президентская комиссия Американской ассоциации сердца (ААС) обнародовала результаты нового исследования, в ходе которого специалистами было сформулировано принципиально важное для здоровья и защиты от ранней смерти правило, пишет healthystyle.info.

Оно звучит так: чтобы стать более здоровым человеком, нужно заменять насыщенные жиры ненасыщенными.

Согласно данным, опубликованным ААС, замена сливочного масла и других насыщенных жиров на растительные масла уменьшает вероятность пострадать от сердечных заболеваний на 30%. Принцип замены насыщенных жиров ненасыщенными может помочь людям обойтись без статинов – лекарств для снижения уровня холестерина, убеждены американские кардиологи.

Такой вывод был сделан после анализа новейших научных данных и результатов обширных исследований о влиянии потребления насыщенных жиров и их замены на другие виды жиров и углеводы. Ученые констатировали: в то время как замена насыщенных жиров углеводами не приносит положительного эффекта здоровью, их замена ненасыщенными жирами позволяет продлить жизнь.

Основные источники насыщенных жиров – это молочные продукты (прежде всего, с высоким процентом жирности), свинина и говядина, а также тропические масла (кокосовое, пальмовое). По словам ученых, доля этих жиров в рационе питания современных людей слишком высока для того, чтобы такое питание считалось здоровым. Прежде всего, по их словам, это связано с тем, что люди потребляют в большом количестве полуфабрикаты и еду из заведений общепита.

К ненасыщенным жирам, которые кардиологи рекомендуют употреблять в пищу, относятся полиненасыщенные жиры и мононенасыщенные жиры – это оливковое масло, разные ореховые масла, рыбий жир, льняное и подсолнечное масла, свиное сало.


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