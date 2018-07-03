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Поэт из Орши: Нужно достучаться до сознания молодых людей

  • 3.07.2018, 14:03
Фото: charter97.org

Александр Макаревич прочитал стих про настоящую символику белорусов.

Александр Макаревич - молодой поэт из Орши пишет белорусские патриотические стихи по-русски. По словам Александра Макаревича, русский язык для творчества он выбрал специально, чтобы "достучаться до сознания молодых людей, которые не знают белорусского языка и не воспринимают его", сообщает "Радыё Рацыя".

Александр Макаревич известен как автор стихотворения "За Катынь!", "Честь офицера" - про вербовку агента, а также стихa о поле Оршанской битвы и призраке Кастуся Калиновского.


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