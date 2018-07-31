В Гродно безбилетница избила 50-летнего контролера 29 31.07.2018, 13:21

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Фото: autogrodno.by

Оказалось, девушка занималась тайским боксом.

В Гродно завели уголовное дело в отношении 21-летней девушки, которая избила контролера на остановке, пишет onliner.by.

Дело было так: жительница областного центра не смогла предъявить мужчине талончик за оплату проезда, и уже на остановке между контролером и безбилетницей случился конфликт. Девушка сбила мужчину с ног и нанесла несколько ударов.

Вот так описывают ситуацию в УВД Гродненского облисполкома:

«Инцидент случился на одной из остановок бульвара Ленинского Комсомола. Девушка 1997 года рождения при проверке не смогла предъявить проездной билет либо талон, в результате чего у нее случился конфликт с контролером. Дошло до того, что девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и нанесла несколько ударов по телу, причем представительница слабого пола была скорее хрупкой комплекции, но, как выяснилось, ранее занималась тайским боксом.

Учитывая то обстоятельство, что потерпевший осуществлял законную деятельность по пресечению административного правонарушения за безбилетный проезд и является членом добровольной дружины, в отношении девушки возбуждено уголовного дело по ч. 1 ст. 366 УК РБ „Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг“».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до пяти лет.

— Девушка живет и работает в Гродно, ранее к ответственности не привлекалась, — рассказал официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Игорь Белозеров. — Контролер серьезных повреждений не получил и продолжает работать.