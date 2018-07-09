На этой неделе будет очень тепло 9.07.2018, 11:47

Ожидаются кратковременные дожди.

10 июля погоду Беларуси будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, сообщает Гидромет.

Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Утром местами слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10..+16°С, во второй половине дня повысится до +22..+28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

11 июля погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления, сформированное в теплой и неустойчивой воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, максимальная днем +24..+29°С.

12 июля через территорию страны будут проходить атмосферные фронты. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная днем +23..+30°С.