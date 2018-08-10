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В Беларуси рекордный дефицит работников

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  • 10.08.2018, 8:59
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В каком регионе их больше всего не хватает?

В Беларуси продолжает расти число вакансий. Нанимателями на 1 августа заявлены сведения о наличии 77 тысячах свободных рабочих мест. Спрос на работников по рабочим профессиям составил 64,4 процента от общего числа вакансий. 

Для сравнения: на начало июля в стране было до 75,2 тысячи вакансии. Напомним, на начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая. То есть с начала июня число вакансий выросло больше чем на 6 тысяч, пишет finance.tut.by.

Для сравнения: на начало этого года в Беларуси насчитывалось 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 августа составил 0,2 безработного на одну вакансию (на 1 августа 2017 г. — 0,6).

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,4 безработного на вакансию, Гомельской области — 0,3, Гродненской, Минской и Могилевской областях — 0,2, а в Минске — 0,1 безработного на вакансию.


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