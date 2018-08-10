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Митрополит Кондрусевич: В семью будут грубо вмешиваться разнообразные чиновники

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  • 10.08.2018, 10:53
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Тадеуш Кондрусевич
Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

Глава Католической Церкви Беларуси раскритиковал Концепцию закона «О противодействии домашнему насилию».

Глава Католической Церкви Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 9 августа выразил возмущение рядом позиций принятой Концепции закона «О противодействии домашнему насилию», пишет krynica.info.

«Принятие проекта Концепции является продолжением наступления на традиционные ценности, который содержится в нем; на целостность семьи, традиционные роли членов семьи, а также дальнейшим размыванием самого понятия семьи», – говорит митрополит Кондрусевич.

- В Концепции очевидна попытка соединить понятие «традиционные семейные ценности» и понятия «гендер», «гендерные стереотипы», «гендерные роли», «гендерную культуру», что в принципе, недопустимо. Понятие «гендер» и его производные – это конструкт, который проводит идею «социального пола», отрицает создание человека как мужчины и женщины (ср. Быт 1, 27) и предусматривает «очищение» от всех культурных, религиозных, семейных, народных традиций и опыта под видом борьбы за равноправность. Папа Франциск резко осудил гендерную концепцию, назвав ее идеологической колонизацией и мировой войной против семьи, – настаивает глава Католической Церкви.

«Утверждения об «укрепление института семьи», содержащиеся в Концепции, прямо противоречат ее содержанию, которое атакует традиционные семейные ценности», — добавляет митрополит.

«Очень опасным является введение в Концепцию терминов «психологическое насилие» и «экономическое насилие». Широкие рамки этих понятий открывают неограниченное пространство для недобросовестного поведения и грубого вмешательства в семью разнообразных чиновников. Эти термины являются элементами ювенальной юстиции, из-за которой, в первую очередь, пострадают отношения между родителями и детьми. В результате ослабевает авторитет родителей и престиж родительства, так же как возможность родителей адекватно заниматься воспитанием детей», – резюмирует митрополит Кондрусевич, по мнению которого, понятие «экономического насилия» подрывает иерархию в семье.

По мнению главы Католической Церкви Беларуси, тезис о «недопустимости рассмотрения обычаев, религиозных убеждений, вероисповедания, традиций как оправдания любых форм домашнего насилия или основания для освобождения обидчика от ответственности» является основанием для «репрессий в связи с религиозным воспитанием детей».


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