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Довыпендривался

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  • Константин Боровой, «Эхо Москвы»
  • 10.08.2018, 11:56
  • 4,803
Константин Боровой

Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)».

Понты закончились.

«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018» — ультиматум.

Август и в этом году получился горячим.

22 августа запрет на экспорт в Россию товаров для национальной безопасности, почти всей современной электроники.

Деликатная формула «предоставить гарантии» — означает допуск инспекторов ООН на объекты в России, которые они укажут.

Можно допустить инспекторов на предприятия, производящие химическое и биологическое оружие, но всем известно и так, что оно там есть. Теперь могут быть и доказательства, которые Россия фактически должна предоставить сама.

И тогда придется пережить позор и осуждение всего мира.

Не допустить инспекторов – через 90 дней изоляция от мирового рынка.

После этого быстрая деградация всей промышленности. Здравствуй 1980 год с черно-белыми органайзерами, дисковыми и кнопочными телефонами производства НПО «Электроника».

Проблемы с сотовой связью и ее прекращение.

Кибернетические «войны» на калькуляторах.

Ракеты, которые даже и не пытаются взлетать.

Спутники уровня 1956 года.

В Кремле совещания, совещания, совещания…

Осторожные экспертные предложения Путину пойти на уступки, которые пропаганда превратит в победы.

Путин в ступоре поигрывает ядерным чемоданчиком, в котором ничего нет.

Последнее короткое предложение Трампа, как пощечина:

«Крым и Сирия».

Можно потянуть, но тогда и на пропаганду не будет никакой надежды.

Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)».

Константин Боровой, «Эхо Москвы»


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