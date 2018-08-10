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Не будите спящую собаку

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  • Александр Скобов, Facebook
  • 10.08.2018, 13:13
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Наконец-то от американских санкций кремлевская клика реально завизжала.

Давно бы так. Наконец-то от американских санкций кремлевская клика реально завизжала. Потому что стало реально больно. И причиной тому – два встречных процесса. С одной стороны медленно, но неотвратимо истощается "запас прочности" путиномики, позволявший сравнительно легко адаптироваться к предыдущим, в основном символическим санкциям. С другой стороны, западный и, в первую очередь американский истеблишмент тоже медленно, но неотвратимо начинает осознавать невозможность достижения компромисса с кремлевской крысой. И потому перестает заботиться о том, чтобы не сделать ей больно, как он заботился об этом раньше. Санкции действительно перестают быть символическими. И они больше не направлены на возвращение кремлевской клики к состоянию вменяемости. На это больше не надеются. Санкции теперь действительно направлены на подрыв и ослабление российской экономики. Как об этом изначально кричала кремлевская пропаганда. Что ж, Кремлю действительно удалось превратить собственные пропагандистские мифы в реальность.

Кремлю действительно удалось убедить коллективный Запад в том, что он представляет собой неизбывную угрозу, жить с которой нельзя. Ее можно только устранить. Да, на ужесточение санкций западный истеблишмент толкает не озабоченность правами человека, а угроза дестабилизации всей западной политической системы. Но раз уж в западных столицах осознали необходимость отпора российской агрессии, то вспомнят и о правах человека, можете не сомневаться.

Запад слишком долго пребывал в благодушной расслабленности. И кремлевские гопники вообразили, что могут бесконечно дергать его за хвост, оставаясь безнаказанными. Но не стоило будить спящую собаку. Правящие круги Запада осознали главное: путинский режим не может отказаться от попыток добиться полной геополитической капитуляции Запада. Поэтому закончиться его противостояние с Западом может только полной и безоговорочной геополитической капитуляцией РФ. Осталось осознать последнее: не будет кремлевская крыса шмалять ядерными боеголовками в ответ на уничтожение баз российских интервентов в Сирии. Волк тряпочный. Все ограничится очередным визгом на весь мир.

Александр Скобов, Facebook


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