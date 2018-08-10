Никита Капленко: Хотели забить «Зениту» еще один, 4:0 – не предел 10.08.2018, 15:35

Полузащитник минского «Динамо» прокомментировал разгромную победу над российским клубом.

Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко прокомментировал победу над «Зенитом» (4:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Первый матч закончен, будем готовиться к следующей игре. Пока ничего неизвестно, ведь играем с «Зенитом». Будем надеяться, что второй матч будет таким же удачным, как и первый.

За счет чего победили? За счет самоотдачи и желания победить. У нас была установка – не дать ничего сделать сопернику. Мы справились, и у «Зенита» сегодня ничего не получилось. Хотели забить еще один, бежали вперед, 4:0 – не предел.

Слова тренера останутся в раздевалке. Атмосфера отличная! С братом пока не списывались. Что мама скажет? С победой, мне скажет», цитирует Капленко championat.com.

Никита Капленко – старший брат полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко.