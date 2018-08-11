Произошел взрыв на военном заводе в Солсбери, где отравили Скрипалей 4 11.08.2018, 12:02

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Есть пострадавшие.

10 августа на заводе военного оборудования в британском городе Солсбери, где отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, произошел взрыв, сообщает The Independent со ссылкой на данные полиции, сообщает «Гордон».

В результате взрыва погиб один человек, еще один ранен. Пострадавший находится в критическом состоянии. Причина взрыва пока неизвестна, правоохранители ведут расследование.

Пожар в настоящее время потушили. The Independent отмечает, что военный завод расположен рядом с британской научной лабораторией Портон-Даун, где производят химические и биологические агенты с целью разработки методов защиты от них. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери.

Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».