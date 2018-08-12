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Пять городов мира, которые впечатляют больше всего

  • 12.08.2018, 10:13
Маша Ефросинина

Их посещение остается в памяти навсегда.

«Я бывала в разных городах и странах. Эта пятерка тех из них, которые останутся в памяти навсегда, ведь связаны с самыми важными переживаниями», пишет в колонке для «Нового времени» телеведущая Маша Ефросинина.

Город №1. Лондон

Лондон стал моей первой заграницей. Кажется, это было в 2000-м году. Тогда я, вместе с Юрой Горбуновым, работала ведущей программы “Подъем” на “Новом канале”. Мы получили премию Телетриумф. И в качестве благодарности руководство канала отправило нас в Лондон. И не просто так, а на знакомство с коллегами – ведущими невероятно популярного в Британии утреннего шоу Big Breakfast.

Мы с Юрой посчитали, что ехать вдвоем несправедливо, ведь над программой работало много людей. Поэтому взяли выделенный руководством бюджет и поделили на всех ребят. Сняли хостел, удобства – в коридоре. Но все это не отменяло восторга от того, что мы были в Лондоне. Мы в мозоли исходили все улицы, съездили на Big Breakfast. Было настолько ярко, что не забуду никогда.

Город №2. Барселона

Это первый город, куда мы отправились с будущим мужем Тимуром, едва познакомившись. Тогда я как раз получила второй Телетриумф, и руководство решило поощрить поездкой в Испанию на двоих. И хотя это было на меня совершенно не похоже, сказала пока еще малознакомому мне парню: “Слушай, есть путевка в Испанию. Поехали?” И мы, два полузнакомых человека, поехали.

В результате эта поездка нас сблизила. Она была сумасшедшей – мы ели паэлью сковородками и пили сангрию литрами. На момент знакомства мы были упитанными ребятами, вернулись – с прибавкой в весе. Но все это нас совершенно не волновало, потому что именно там мы поняли, что между нами – любовь, и это навсегда. Так что Барселона – самый романтичный город в моей жизни.

Город №3. Нью-Йорк

Мы с Тимуром уже стали мужем и женой и много путешествовали. Тимур учился в Америке, очень хорошо знает Нью-Йорк, поэтому показал мне город с невероятной стороны. Мы увидели весь Нью-Йорк – и дорогие рестораны, и забегаловки с фастфудами. Все это было приправлено романтикой и страстью.

Город №4. Буэнос-Айрес

Этот город обрушился совершенно случайно – меня отправили в командировку. Там снимали программу Фактор страха, которая впоследствии выходила на канале. А я снимала сюжет для “Подъема”.

Буэнос-Айрес – город невероятной красоты. Это величие, архитектурное месиво культур и архитектурных стилей. Это огромные проспекты, фантастическая энергетика и темперамент, но при этом абсолютная нищета после кризиса. Все это произвело на меня очень сильное впечатление.

Город №5. Магадан

Этот город вы вряд ли ожидали здесь увидеть, но это часть моей истории. Я жила там с шестимесячного возраста – родители как раз окончили тогда институт и поехали туда на заработки. Все детство до шести лет я провела в Магадане. Интересно, что я помню практически все – настолько яркими были эмоции. Помню нашу коммунальную квартиру, где жили с родителями, бабушкой и дедушкой, помню, как меня оставляли дома, а я, чтобы не боятся темноты и тишины, раскладывала кукол и много с ними разговаривала. Помню детский садик и любимую воспитательницу Татьяну Геннадиевну. И то, как мы с папой съезжали на санях от дома, расположенного на пригорке, прямо к зданию садика. Это было самое прекрасное приключение, происходившее со мной каждое утро. Если мою маму спросить о самом счастливом периоде в жизни, она назовет Магадан. Как бы холодно и голодно ни было, как бы тяжело не приходилось работать.


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