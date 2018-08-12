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Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря

  • 12.08.2018, 17:56
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С конца апреля-начала мая РФ перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда.

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука рассказал, что Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря

Украина изучает силовой сценарий разблокирования Азовского моря в ответ на действия Российской Федерации.

Об этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал “Апострофу”.

"Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его (Азовское море, - ред.) потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях", - сказал Тука.

Он добавил, что не видит чисто военного пути решения данной проблемы.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Россия использует незаконно построенный Крымский мост и свои военно-морские силы в Азовском море, чтобы отбить желание у судовладельцев заходить в порты Мариуполя и Бердянска.

Из-за действий России заходы в порты Мариуполя и Бердянска сократились на 10%.

С конца апреля-начала мая Россия перебрасывает в Азовское море корабли ВМФ и задерживает иностранные суда, которые направляются в украинские порты.


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