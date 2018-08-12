Минфин РФ не исключил отказ от доллара при торговле нефтью 7 12.08.2018, 19:03

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Фото: wiseGEEK

Москва существенно сократила вложения в американские активы и золотовалютные резервы.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил перехода на национальную валюту при торговле нефтью. Об этом он заявил в воскресенье, 12 августа, в эфире одного из российских федеральных каналов, передает DW.

"Мы должны строить свою политику с учетом тех возможных рисков, которые вытекают из действий наших американских партнеров", - подчеркнул он.

Первый зампред правительства также сообщил, что Москва существенно уменьшила вложения в американские активы и золотовалютные резервы и продолжит данную политику в дальнейшем.

При этом Силуанов добавил, что закрывать работающие в России американские компании власти пока не намерены. "Это как, например, взять и закрыть McDonald’s: в этих компаниях работают наши граждане", - отметил он.

В мае РФ сократила втрое вложения в американские гособлигации - до 14,9 млрд долларов (13 млрд евро) - и выбыла из списка 33-х их крупнейших держателей.

Санкции из-за Скрипаля

В начале августа в США были обнародованы детали законопроекта, предполагающего санкции в отношение российских госбанков и суверенного долга. Кроме того, госдепартамент США намерен наложить на Москву штрафные меры в связи с отравлением в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Наконец, по данным газеты The Washington Post, Белый дом готовит указ о санкциях против иностранцев, вмешивающихся в американские выборы.