Греческие «золотые» визы оказались самыми востребованными в Европе 12.08.2018, 19:20

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Ранее первое место по популярности «золотых» виз занимала Португалия.

Греческое агентство по привлечению инвестиций Enterprise Greece сообщило, что с начала 2018 года властями страны было выдано 2968 видов на жительство в обмен на инвестиции, что сделало греческую программу "золотых" виз самой популярной в Европе.

Об этом сообщает “Коммерсант”.

По данным агентства, с момента открытия программы в 2013 году Греция выдала 20456 иностранцам, что на 6 тыс больше, чем в занимавшей ранее первое место по популярности Португалии.

Как сообщается, большинство "золотых" виз было выдано гражданам Китая (47%). Россияне составляют 14,5% от всех получателей виз, граждане Украины - 2,8%.

Эксперты называют греческую программу предоставления вида на жительство в обмен на инвестиции одной из самых быстрых и недорогих в Европе. Греческий вид на жительство позволяет свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны, кроме того, отсутствует минимальный срок пребывания в стране для получения и продления документа. Покупка недвижимости на сумму 250 тыс. евро считается достаточным основанием для предоставления вида на жительство.

Не так давно программы "золотых" виз ряда стран-членов ЕС были раскритикованы властями Евросоюза. О намерении бороться с практикой предоставления вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции заявила европейский комиссар по вопросам юстции Вера Журова, отметившая, что "всерьез обеспокоена" ситуацией, когда государства-члены ЕС фактически предоставляют право иностранцам покупать гражданство и беспрепятственно перемещаться по Евросоюзу. Наиболее доступными паспортами и видами на жительство в Европе традиционно считаются, наряду с греческим, португальские, мальтийские и кипрские документы.