Еврокомиссар потребовал от Германии поддержать увеличение бюджета ЕС 12.08.2018, 20:35

Гюнтер Эттингер

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральное правительство Германии должно поддержать увеличение бюджета Евросоюза.

Об этом заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер. Интервью с ним разместило в воскресенье, 12 августа, на своей странице издание Der Tagesspiegel, передает DW.

Как отмечал ранее министр финансов Германии Олаф Шольц, из-за выхода Великобритании из состава ЕС финансовая нагрузка на ФРГ с 2021 года возрастет на 10 млрд евро в год. Берлин требует справедливого распределения бремени среди всех членов европейского сообщества и настаивает на том, чтобы в период с 2021 по 2027 годы бюджет ЕС был установлен на уровне в 1,0 процента валового национального дохода. Эттингер, в свою очередь, называет цифру в 1,1 процента.

"Рассчитываю, что федеральное правительство в этом вопросе еще пойдет" на уступки, отметил Эттингер, добавив, что процесс достижения договоренностей напоминает "игру в покер". По словам еврокомиссара, нынешняя позиция Шольца противоречит коалиционным договоренностям, достигнутым при формировании правительства ФРГ Социал-демократической партией Германии, а также Христианско-социальным и Христианско-демократическим союзами. Так, партнеры по альянсу, в частности, подтверждали готовность способствовать "финансовому укреплению Евросоюза для повышения эффективности его работы".

Гюнтер Эттингер подчеркнул, что напомнит об этих формулировках Олафу Шольцу и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе предстоящих переговоров о бюджетной политике Брюсселя.