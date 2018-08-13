Названы самые популярные у белорусов новые авто 2 13.08.2018, 9:39

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70% из них покупается в лизинг или кредит.

Количество приобретенных у официальных дилеров легковых и коммерческих автомобилей в первом квартале 2018 года достигло 23 196, сообщили в Белорусской автомобильной ассоциации.

По данным БАА, примерно от половины до 70% новых легковых автомобилей того или иного бренда, официально представленного в Беларуси, в текущем году продано автосалонами в кредит или передано в лизинг.

Самой продаваемой маркой стал Renault. Также в первой десятке: LADA, Volkswagen, Nissan, Kia, Škoda, Hyundai, ГАЗ и Ford.

Пять брендов показали трехзначный прирост интереса покупателей, отметили представители ассоциации.

Что касается конкретных моделей, то рейтинг популярности выглядит так:

Volkswagen Polo

LADA Vesta

Renault Logan

Renault Sandero Stepway

Renault Duster

Renault Kaptur

LADA Largus

Škoda Rapid

Hyundai Creta