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Tagesspiegel: Эрдоган – «бумажный тигр»

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  • 14.08.2018, 11:24
Реджеп Тайип Эрдоган
Фото: REUTERS/Murat Kula

У Турции амбиции автомобиля из премиум-сегмента, а возможности малолитражки.

Президент Турции грозит разорвать альянс с Америкой и окончательно отвернуться от Запада. Насколько в действительности сильны позиции Анкары? - задается вопросом в своей статье на сайте Tagesspiegel постоянный автор немецкого издания Сузанне Гюнстен.

Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет администрацию Дональда Трампа в развязывании "экономической войны" с Турцией и грозит выйти из альянса с Вашингтоном. "Последней каплей в чаше терпения Вашингтона" стал отказ Эрдогана отпустить пастора Эндрю Брансона, задержанного в Турции. Наряду с Брансоном в Турции задержаны еще 19 граждан США и трое турецких сотрудников американской дипмиссии, говорится в статье. "Недовольство в столице Соединенных Штатов вызывают также намерение Турции приобрести российский ЗРК С-400, нежелание Анкары участвовать в новых американских санкциях против Тегерана, а также конфликт интересов в Сирии, где американцы поддерживают курдских повстанцев". Кроме того, замечает автор, сторонники Эрдогана обвиняют Вашингтон в участии в попытке госпереворота в 2016 году.

"В экономическом плане США имеют возможность оказывать более серьезное давление. Наряду со штрафными санкциями в сфере экспорта турецкой стали и алюминия администрация Трампа подумывает перекрыть турецким компаниям беспошлинный доступ к американскому рынку. Введение штрафных пошлин и санкции против двух турецких министров становятся негативным сигналом в адрес международных инвесторов. Обвинения в адрес Турции в том, что она поступает с американскими гражданами, как с политическими заложниками, ставят ее в один ряд с такими государствами, как Северная Корея или Иран", - передает издание.

"Анкара мало что может противопоставить Америке в экономическом плане, однако у нее есть ряд других возможностей. Так, сторонники Эрдогана требуют закрыть для американских военных авиабазу Инджирлик, (...) которая стала символом стратегического значения Турции для НАТО", - пишет Гюнстен.

"Эрдоган уже несколько лет заигрывает с возможностью сближения как с Россией, так и с азиатскими странами. Недавно он вслух рассуждал о вступлении Турции в ряды БРИКС. В Анкаре ведутся дискуссии и о присоединении к ШОС, главенствующие роли в которой отводятся России и Китаю", - передает автор статьи.

Официально Анкара всегда утверждала, что эти внешнеполитические инициативы являются не альтернативой традиционным связям с Западом, а фигурируют в качестве дополнения к ним. "Однако на фоне нынешнего кризиса США могут потерять партнера в лице Турции. После решения Трампа о введении санкций Эрдоган демонстративно созвонился с президентом РФ Путиным", - указывает журналистка.

По мнению автора публикации, Россия и Китай не являются для Турции надежной стратегической альтернативой. Это связано с конфликтом российско-турецких интересов на Кавказе и Балканах. Российско-турецкий союз в Сирии также стоит на шатком фундаменте: если Путин поддерживает сирийского президента Асада, то Турция добивается его свержения, говорится в статье.

"Проблематичными выглядят и отношения с Китаем. Обе страны стремятся к расширению экономических отношений - в особенности за счет "Нового шелкового пути" (...). Однако роль Эрдогана в качестве самопровозглашенного патрона угнетенных мусульман по всему миру усложняет отношения с Пекином. Анкара заклеймила "геноцидом" действия китайского руководства против уйгуров, мусульманского меньшинства в Китае", - передает издание.

"Более реальным, чем альянс с Россией или Китаем, выглядит поворот Турции в сторону ЕС. На долю европейцев приходится более 44% турецкого экспорта - как торговый партнер Европа незаменима. Анкара вот уже несколько месяцев работает над нормализацией отношений с ЕС", - пишет журналистка и указывает на то, что предстоящий визит Эрдогана в Берлин на фоне конфликта с США становится проверкой новой политики ЕС в отношении Турции.

Саймон Уолдман из стамбульского Policy Center видит в американо-турецком кризисе признаки переоценки Турцией своих собственных возможностей. Эрдоган и его сторонники рассматривают Турцию как "новую быстрорастущую державу, которая бросает вызов старым тяжеловесам", считает эксперт. Это может ухудшить отношения как с Европой, так и с Вашингтоном. Как отметил один американский дипломат, у Турции "амбиции автомобиля из премиум-сегмента, а возможности малолитражки", резюмирует автор статьи.


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