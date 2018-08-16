закрыть
16 августа 2018, четверг, 19:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Теперь у Кремля конфликт еще и с Грецией

2
  • Александр Морозов
  • 16.08.2018, 18:49
  • 1,798

Но России - все равно.

Ход конфликта Кремля с Грецией наглядно показывает на очень коротком отрезке всю похабную стилистику нынешнего Кремля в отношении "стран и народов". Греки, как известно, сейчас политически "пророссийские" (примерно, как венгры и итальянцы). Четыре сотрудника, работающие под прикрытием, действовали грубо, погорели, материала на себя навалили так много, что грекам пришлось их выслать.

В старые времена, до того, как Кремль "окончательно сошел с ума" и решил, что "управляет вселенной", - это был бы обычный дипломатический эпизод, какой случается между дружественными странами в сфере борьбы разведок.

Собственно, греки высылая их и сделали традиционное в таких случаях заявление, что это "эпизод" и отношения не должны страдать. Но - теперь другие времена - и Кремль сразу начал переводить этот конфликт из дипломатического в политический.

Понеслись настолько оскорбительные заявления и угрозы, что грекам пришлось делать заявление о том, что ассиметричный ответ Кремля на обычный эпизод выходит за рамки допустимого и придется отзывать посла.

Причем, как я понял, вся эта грубая политизация конфликта Кремлем "удачно" падает внутрь греческих парламентских выборов - кампания уже идет: оппозиция настроена более "антироссийски", чем нынешнее правительство. Но Кремлю - все равно. Главное просто - "гадить" в блатной стилистике без всякой связи с возможным результатом.

Александр Морозов, "Фейсбук"


популярное за неделю

Мнение

Вляпались
Вляпались Лилия Шевцова
«Звездные войны» начинаются
«Звездные войны» начинаются Виталий Портников
Выходить по одному!
Выходить по одному! Ирина Халип
Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович