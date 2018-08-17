Соболенко победила 5-ю ракетку мира и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати 2 17.08.2018, 7:39

Арина Соболенко

Cоперницей белоруски теперь будет американка Мэдисон Киз.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира серии «Премьер» в американском Цинциннати с призовым фондом 2 874 299 долларов, сообщает tut.by.

В матче 3-го круга основной сетки Арина Соболенко (№ 34 WTA) победила 5-ю ракетку мира француженку Каролин Гарсия — 6:4, 3:6, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 34 минуты.

Соболенко — Гарсия — 6:4, 3:6, 7:5

Эйсы 7−7.

Двойные ошибки 6−6.

Попадание первой подачи 50%-63%.

Выигрыш первой подачи 74% (34 из 46) — 66% (49 из 74).

Выигрыш второй подачи 52% (24 из 46) — 50% (22 из 44).

Реализация брейк-пойнтов 29% (4 из 14) — 30% (3 из 10).

Все выигранные очки 50% (105 из 210) — 50% (105 из 210).

Поначалу матч был отложен на несколько часов из-за дождя, зарядившего в Цинциннати. А затем при счете 2:0 в пользу белоруски в первом сете по этой же причине поединок был прерван.

В заключительном третьем сете Арина Соболенко сумела уйти от поражения, когда у соперницы был матчбол и, проявив хладнокровие, перевернула концовку игры в свою пользу.

В четвертьфинале соперницей Арины Соболенко будет американка Мэдисон Киз (№ 13 WTA), выбившая из турнира 4-ю ракетку мира Ангелик Кербер из Германии — 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира такого уровня. Успешное выступление в Цинциннати позволит ей со следующей недели впервые подняться в топ-30 рейтинга WTA.

В 1-м круге Арина Соболенко в трех сетах обыграла британку Йоханну Конту (№ 39 WTA). В матче 2-го круга белоруска победила 8-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову — 2:6, 6:3, 7:5, причем тогда также в концовке сумела отыграть матчбол у соперницы.

С учетом предыдущего турнира в Монреале, где Соболенко 10 августа победила 2-ю ракетку планеты Каролин Возняцки, за неделю Арина обыграла трех теннисисток из топ-10 мирового рейтинга!

Отметим, что Каролин Гарсия во 2-м круге выбила из борьбы белоруску Викторию Азаренко (№ 87 WTA) — 6:4, 7:5. В стартовом матче Азаренко взяла верх над испанкой Карлой Суарес Наварро.

Александра Саснович не сумела пробиться во 2-й круг, уступив в трех сетах Виктории Кужмовой (№ 56 WTA) из Словакии. Александра Саснович пробилась в основную сетку турнира в Цинциннати через квалификацию, в решающем отборочном матче одолев другую белоруску Веру Лапко.

В 2013 году Виктория Азаренко стала победительницей турнира в Цинциннати, обыграв в финале американку Серену Уильямс — 2:6, 6:2, 7:6 (8:6).