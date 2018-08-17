На выходных в Беларуси будет до +29 градусов 17.08.2018, 15:10

Ожидаются кратковременные дожди.

В субботу, 18 августа, в Беларуси будет облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет юго-восточный, восточный, слабый, при грозах порывистый.

Ночью и утром столбик термометра покажет 11-17 градусов тепла, местами до +8... +10. Днем температура воздуха повысится до 23-29 со знаком "плюс".

В воскресенье, 19 августа, также местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью синоптики прогнозируют от 13 до 18 выше нуля, днем — +22... +29 градусов.